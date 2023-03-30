2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi

Uzun yıllardan beri bekleyen EYT yasası TBMM'de kabul edildi ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. EYT yasası ile birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan Milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde etti. Ancak 2000 sonrası emekli olanlar isyanda. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünen 2000-2002 2008 sigorta girişi olanlar erken emeklilik için yöntemleri araştırmaya başladı. Merak etmeyin Sizin için de erken emeklilik bileti kesildi. Sadece tek bir şartı taşıyanlara erken emeklilik hakkı geldi.

EYT düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte Milyonlarca kişi yaş şartı aranmadan prim ve yıl şartını taşımaları durumunda emeklilik hakkını elde etti. Bir yandan EYT yasası ile emekli olanlar dilekçe verirken bir yandan da 2000 sonrası sigorta girişi olanların durumu merak ediliyor. EYT yasası tutmayan 2000-2002 2008 sigorta girişi olanlar erken emekli olma yollarını merakla araştırıyor. Nihayet onlar içinde Müjdeli haber geldi. O şartı taşıyanlar erken emekli olma hakkını elde edecek. SGK uzmanları şartları tek tek açıkladı. İşte erken emeklilik şartları…

EKSİK PRİM GÜN SAYISI OLANLAR TOPLU ÖDEME YAPABİLİR

EYT yasası sonrası 2000-2002 2008 sigorta girişi olan vatandaşlar da erken emeklilik imkanlarını araştırmaya başladı. Emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında prim gün sayısı, yıl şartı ve yaş şartı bulunuyor. Ancak bazı istisnai durumlarda erken emeklilik hakkını elde etmek mümkün. Sigorta girişi 2000 sonrası olanlar Eksik prim gün sayıları için askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yaparak erken emeklilik hakkını elde edebilir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞANSI DA VAR

Erken emeklilik için diğer bir imkan ise malulen emeklilik. Ancak malulen emekli olabilmek için bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ise sigorta girişinden sonra yani çalışma hayatı sırasında iş gücünün % 60 oranında kaybedilmesi. Bu şartı taşıyanlar malulen emeklilik için dilekçe vererek erken emekli olma şansına sahip oluyor.

YIPRANMA PAYI YÜKSEK OLAN İŞLERDE ÇALIŞMAK

Erken emeklilik için diğer bir fırsat ise yıpranma payı yüksek olan işlerde çalışmak. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet teşkilatı çalışanları, maden işçileri, diğer Madenlerde çalışanlar daha yüksek prim ve yıpranma payı ile erken emeklilik hakkını elde ediyor. Bu iş gruplarından birinin de çalışıyorsanız erken emeklilik için başvuru yapabilirsiniz.

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER

Erken emeklilik hakkı olan başka bir grup ise bakmakla yükümlü olduğu ağır engelli çocuğu olan anneler. Bu gruptaki kişiler de 10 yıl çalışarak erken emekli olma şansına sahip oluyor.