20 TL - 25 TL deniyordu ama ters köşe yaptı! Dolar 40 TL olacak, tarihi bile belli

Dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında hızla yükselen ve 19 TL sınırını geçen doların bundan sonraki akıbeti merak konusu oldu. Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer elinde dolar olanları sevinçten uçuracak değerlendirmeyi yaptı. Ancak dolar borcu olanlar için de kötü haber geldi. Adı felaket tellalına çıkan Selçuklu Geçer'den akılları baştan alacak dolar tahmini haberimizde…

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer dolar kurunda bombaları peş peşe sıraladı. Elinde dolar olanları sevindirecek dolar borcu olanları yıkacak haber az önce verildi. 1 dolar öyle bir rakama gelecek ki yer yerinden oynayacak. Üstelik tarihi bile belli oldu. Dolar borcu olanlar hemen ödesin. Çünkü o tarihten sonra ödemek imkansız olacak.

ELİNDE DOLAR OLANLAR SAKLAYIN

Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası politikası son dönemlerde doların yükselişini tetikledi. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ve hemen ardından Merkez Bankası'nın bir kez daha faiz indirimi kararı alması ile birlikte 19 TL sınırını geçen dolar 20 liraya kadar dayandı. Elinde dolar olanlar bu süreçte kazanmaya devam ederken dolar borcu olanlar ise yıkıldı. Üstelik daha bununla da bitmedi. Dolar kuru daha öyle bir artacak ki yer yerinden oynayacak. Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer dolar kurunun geleceği yeni rakama açıkladı.

O RAKAMLARI UNUTUN DOLAR 40 TL OLACAK

Her açıklaması ile olay yaratan ünlü Ekonomist Selçuk Geçer'in adı yaptığı yüksek tahminler nedeniyle felaket tellalına çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl doların 20 TL olacağını iddia eden Selçuk Geçer'in bu tahmini tuttu sayılır. Üstelik Selçuk Geçer’den yeni bir dolar tahmini daha geldi.

20 TL 25 TL olacak denilen Dolar kuru ile ilgili konuşan Selçuk Geçer, 14 Mayıs seçimlerinin gelip geçmesiyle birlikte dolarda da rekorların geleceğini söyledi. Seçimi kimin kazandığını çok önemli olmadığını belirten Selçuk Geçer, dolar kurunun 40 TL'yi göreceğini öne sürdü. Üstelik tarih de veren Selçuk geçer bir gün 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından piyasaların Alev alacağını dile getirdi.

Elinde dolar olanlar ünlü ekonomistin bu açıklaması ile birlikte sevinçten havalara uçarken dolar borcu olanlar ise ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı. Ünlü Ekonomist 14 Mayıs'a kadar vakit olduğunu belirterek dolar borcu olanların bu tarihe kadar kapatması gerektiğini vurguladı. Yatırım yapmak isteyenler için de yine 14 Mayıs kritik tarih olacak.