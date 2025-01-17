20 Bin TL emekli maaşı alacaksınız! Emekli maaşını böyle yükseltebilirsiniz!

Düşük maaşla emeklilik sürecine giren bireyler, geçim sıkıntısı yaşayabiliyor. Ancak emekli olmadan önce atılacak bazı adımlarla maaşın yüksek seviyeden bağlanmasını sağlamak mümkün.

Emekli Maaşı Neden Düşük Oluyor?

Emekli maaşı, bireyin çalışma hayatı boyunca ödemiş olduğu sigorta primlerine ve sigortalılık süresine göre hesaplanıyor. Özellikle asgari ücret üzerinden prim yatıran çalışanlar, düşük maaş almak zorunda kalıyor. Türkiye'de 15,5 milyon emekli bulunuyor ve bunların önemli bir kısmı 10.500 TL ile 14.800 TL arasında maaş alıyor. Ancak doğru planlama yapıldığında bu maaşı artırmak mümkün.

Çalışırken Alınması Gereken Önlemler

Emekli maaşını yükseltmenin en önemli yolu, çalışırken bazı temel kurallara dikkat etmektir. Türkiye'deki mevcut emeklilik sistemi gereği, emekli olduktan sonra maaşı artırmak mümkün değildir. Ancak çalışanlar, aşağıdaki stratejilerle emekli maaşlarının daha yüksek olmasını sağlayabilirler:

1. Prim Ödemeleri Yüksek Tutulmalı

Emekli maaşını doğrudan etkileyen en önemli faktör, prime esas kazançtır. Asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir çalışan, emekli olduğunda düşük maaş alacaktır. Bu nedenle çalışanların, işverenlerinden prim ödemelerini gerçek maaşları üzerinden yapmalarını talep etmeleri önemlidir.

2. Yan Haklar SGK'ya Bildirilmeli

Çalışanlar, aldıkları yan ödemelerin de SGK'ya bildirilmesini sağlayarak emekli maaşlarını artırabilirler. Yemek yardımı, ikramiye gibi ek ödemelerin brüt maaşa eklenmesi, prime esas kazanç miktarını yükseltir ve dolayısıyla emekli maaşını artırır.

3. İki İşte Çalışanlar İçin Avantaj

SGK, çalışanların birden fazla işte sigortalı olmasına imkan tanımaktadır. Eğer çalışan, ikinci bir işte sigortalı olarak çalışabiliyorsa, prime esas kazanç toplamı tavan ücreti aşmamak şartıyla emekli maaşına olumlu katkı sağlayacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Nasıl Ödenmeli?

Kendi işini yapan veya isteğe bağlı sigortalı olan bireyler, prim ödemelerini mümkün olduğunca yüksek seviyeden yapmalıdır. Düşük seviyeden yapılan prim ödemeleri, emeklilik döneminde düşük maaş anlamına gelir. Uzun vadede yüksek prim ödemek, emekli maaşını ciddi anlamda artıracaktır.

Emekliliğe Yakın Yıllarda Yapılacaklar

Emekli olmadan önceki son 3,5 yıl, maaşın belirlenmesinde büyük önem taşır. Bu dönemde yüksek prim ödemesi yapılırsa, emekli maaşı üzerinde olumlu bir etki yaratılabilir. Ayrıca, başvuru sırasında bakmakla yükümlü olunan eş ve çocuk bilgileri eksiksiz bildirilmeli, böylece emekli maaşı bir miktar daha artırılabilir.

Emeklilik İçin Uzman Desteği Alınmalı

Sosyal güvenlik mevzuatı oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, emekliliğe yaklaşıldığında bir sosyal güvenlik uzmanından profesyonel destek almak, maaşın daha yüksek olmasına katkı sağlayacaktır. Uzmanlar, sigorta primleri ve emeklilik süreciyle ilgili doğru yönlendirmeler yaparak emekli maaşınızı en üst seviyeye çıkarma konusunda yardımcı olabilir.

Yüksek Emekli Maaşı İçin Planlama Şart

Emeklilik sürecinde rahat bir yaşam sürmek isteyen çalışanların, emekli olmadan önce prim ödemeleri ve sigortalılık süresi konusunda bilinçli hareket etmeleri gerekmektedir. Eğer tüm bu stratejilere dikkat edilirse, 14.800 TL’nin üzerinde emekli maaşı almak mümkün olabilir. Hatta yüksek prim ödeyen bireyler için bu rakam 20 bin TL'yi dahi bulabilir.

Emekli maaşınızı hesaplamak ve planlama yapmak için SGK'nın resmi hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. 4A sigortalıları için emekli aylığı hesaplama aracına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku.com