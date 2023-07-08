2. Torba Yasayla Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi! TYP, Belediye Şirketleri ve 3600 Ek Göstergede Önemli Gelişmeler

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu, 2023 yılında gündemin en önemli konularından biri olarak araştırılmaktadır. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, daha önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi ise, yeni Meclis'in açılmasıyla birlikte taşeron işçilere kadro düzenlemesi üzerindeki çalışmalar ve atılacak adımlar dikkatle takip edilmektedir.

Taşeron işçilere kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alıp almadığı ise merak konusu olmuştur. 2. torba yasa maddelerinin neler olduğu ve taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği hakkında net bir bilgi henüz açıklanmamıştır. Ancak, çalışma takviminde yer alan düzenlemelerin, yeni Meclis'in gündemine taşınması ve ilgili yasa tasarısının ele alınması beklenmektedir. Peki taşeron işçilere kadro gelecek mi? 2. Torba yasa maddeleri ve detaylar haberimizde…

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor.

Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor..

Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi.

Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

MECLİS'E GELİYOR!

Çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve torba yasanın planlanan zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşayacaklar.

Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.

ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Taşeron işçiye kadro şartları merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak.

TAŞERON İŞÇİLER MEMUR OLACAK MI?

Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' pozisyonunda istihdam edilecekler. Yani memur olamayacaklar ama kadrolu sayılacaklar.

SÖZLEŞMELER 3'ER YILLIK

Taşeron kadro sözleşemeleri 3'er yıllık olacak.

SINAV YAPILACAK!

Taşeron işçilerin kadro durumu belediyeler ve kamu kanadında farklı olacak. Kamuya geçişte sınav yapılacak.

YAŞ SINIRI İSE...

Yaş sınır emeklilikle ilintili. Emekli aylığı almaya hak kazanmış taşeron işçi bu kadrodan yararlanamayacak.

Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamında değerlendirilecekler.