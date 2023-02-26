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2 Mart A101 aktüel kataloğu dev indirimlere gitti! Tost makinesi 639 TL iken Air Fryer 600 TL! Diğer tüm ürünlerde büyük indirim!

2 Mart A101 ürünlerinde büyük indirim yaşanacak! Tost makinesi sadece 639 TL olurken Air Fryer sadece 600 TL’ye düşüyor. Temel gıda ihtiyaçları 2 Mart A101 marketlerde büyük indirimler görüyor. İşte A101 2 Mart kataloğu detayları...

2 Mart A101 aktüel kataloğu dev indirimlere gitti! Tost makinesi 639 TL iken Air Fryer 600 TL! Diğer tüm ürünlerde büyük indirim!

A101 vatandaşlara uygun fiyatlarla kazandırmaya devam ediyor. Yeni oluşturduğu uygulama kapsamında her alışverişte TL toplayarak sonra bedava harcama yapmakta mümkün oluyor. Uygulamasını yüklediğiniz zaman o haftanın kazandıran ürünlerini görebiliyorsunuz. İşte 2 Mart A101 aktüel katalog fırsatları... 


2 Mart A101 aktüel katalog fırsatları 


Kadife kaymaz, dijital baskılı halı sadece 349 TL 
1400 mililitre Viking marka konsantre yumuşatıcı çeşitleri yalnızca 32,50 TL 
Mayle marka 12’li kağıt havlu 89 TL iken, 32’li tuvalet kağıdı 129 TL 
Kabin boy Roboom ABS valiz fiyatı yalnızca 399 TL 
Çöp kovası fiyatı 32,50 TL 
LAV marka 12 parçalı çay seti 119,95 TL 
French Press ise yalnızca 49,95 TL. 
5’li paşabahçe saklama kabı seti yalnızca 119,95 TL 
Plastik ürünler 24,95 TL 
Desenli termos çeşitleri 49,95 TL 
Metal ürün çeşitleri 34,95 TL 
Mini mutfak ihtiyaçları 12,95 TL 
Samsung marka Cyclone elektrikli süpürge 1.999 TL 
Samsung marka mikrodalga fırın 1.999 TL  
Arzum marka seramik tabanlı ürü fiyatı 449 TL 
Homend tost makinesi 639 TL 
Arzum marka starblende muti blender seti 799 TL 
TCL marka bluetooth kulaklık fiyatı 439 TL 
Onvo yağsız fritöz fiyatı sadece 1999 TL 


2 Mart A101 aktüel katalog tüm ürünler 


 

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