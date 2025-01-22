2. EYT hayaldi gerçek oluyor; 47-53 yaşlarına emeklilik kapısı

SGK bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çeşitli düzenlemeler sunuyor. 44 veya 55 yaşında emekli olma fırsatları, özellikle sigortalı olanlar için önemli avantajlar sağlıyor. Peki, hangi yaşta emekli olmak mümkün ve erken emeklilik için hangi adımlar atılmalı?

3600 Prim Günü ile Erken Emeklilik İmkanı

Erken emeklilik isteyenler için en önemli seçeneklerden biri, 3600 prim günü ile emeklilik fırsatıdır. Ancak bu imkandan faydalanabilmek için sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 öncesinde yapılmış olması gerekmektedir. Bu düzenleme, özellikle uzun süre sigortalı olan fakat prim günü eksik olan kişiler için oldukça avantajlıdır.

Kadınlar: 50 yaşını doldurduktan sonra emeklilik başvurusunda bulunabilirler.



Erkekler: 55 yaşında emekli olma hakkı kazanabilirler.

4500 Prim Günü ile Kısmi Emeklilik Seçeneği

Sigorta başlangıcı 1999 ile 2008 yılları arasında yapılanlar için 4500 prim günü düzenlemesi geçerlidir. Bu seçenek, kısmi süreli çalışan veya prim günü eksik olanlar için bir çözüm sunmaktadır. Erken emekli olabilmek için 4500 prim günü doldurulması gerekir.

5400 Prim Günü ile Emeklilik Şartları

2008 sonrası sigortalı olan bireyler için 5400 prim günü gereklidir. Bu seçenek, kesintili bir çalışma hayatı olanlar için geçerlidir ve 5400 prim günü tamamlanarak emeklilik hakkı kazanılır. Sigortalıların bu düzenlemeyi değerlendirerek, daha erken emekli olma imkanı bulması mümkündür.

Eksik Prim Günlerini Tamamlama Yolları

Erken emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamayanlar için SGK, çeşitli borçlanma seçenekleri sunmaktadır. Bu seçenekler, eksik prim günlerini tamamlamak için büyük bir fırsat yaratır.

Doğum Borçlanması: Kadınlar, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanarak prim günlerini artırabilir.

Askerlik Borçlanması: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak prim günlerine ekleyebilir.

Yurtdışı Borçlanması: Yurtdışında çalışan vatandaşlar, yurtdışındaki çalışma sürelerini Türkiye’de geçerli prim günlerine dönüştürebilir.

Bu borçlanma yöntemleri sayesinde eksik prim günlerini tamamlamak, emekliliği daha hızlı elde etmenin yolunu açar.

Erken Emeklilik İçin Bunu Yapın

Erken emeklilik için öncelikle SGK ile iletişime geçerek kişisel durumunuzu değerlendirmeniz gerekmektedir. Eksik prim günlerini tamamlamak için borçlanma seçeneklerini kullanabilir ve hangi yaş grubunda avantajlı olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku.com