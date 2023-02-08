2. El Otomobil alacaklara müjde! Düşük faiz ve düşük taksit ile 176 bin TL kredi

Ziraat Bankası tarafından yapılan son açıklamada ikinci el araç alacak kişilere 48 ay vadeli 175 Bin TL taşıt kredisi verileceği duyuruldu.

Taşıt kredisi vatandaşlar tarafından sürekli araştırılan bir konu olduğu bilinirken, vatandaşlar 2. El otomobile dair kampanyaları merakla takip ediliyor. Otomobil sahibi olmak isteyenler kişiler kredi desteği almadan önce bankaların taşıt kredilerini araştırıyor ve bütçesine en uygun olan kredi paketini seçiyor. Bu da bankaların taşıt kredisi kampanyalarına olan ilgiyi yükseltiyor. Bankalarda her bütçeye uygun olarak tasarlanmış taşıt kredisi bulabilmek mümkün.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİLERİNE YOĞUN İLGİ!

Sıfır kilometre araç alamayacak olan vatandaşların ilk tercihi ikinci el otomobiller oluyor. Vatandaşlar zorlu bir ekonomik süreçten geçilirken tercihler biraz daha düşük fiyatlı olan ikinci el otomobillerden yana kullanılıyor. Bu da ikinci el taşıt kredilerine olan talebi yükseltiyor. İkinci el taşıt kredisi özelinde ise farklı bir durum yaşanıyor. Bankalar genel olarak ikinci el araçlar için taşıt kredisi vermeyi tercih etmiyorlar. Bu da ikinci el taşıt kredisi veren bankaların araç alan kişiler tarafından daha çok tercih edilmesi anlamına geliyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ MUSLUĞUNU AÇTI!

Ziraat Bankası tarafından ikinci el araç satın almak isteyenlere taşıt kredisi imkanı sağlanıyor. Yakın zamanda da ikinci el araç almak isteyen kişiler için kampanya açıklandı. Ziraat Bankası ikinci el kredi paketini almak isteyen kişiler için bazı şartlar sunmaktadır. Kredi kullanmak isteyen kişilerin bu şartlara uymak şartı ile müşterilerin ikinci el araç alımlarına destek verilmekte. Düşük maliyetle ikinci el taşıt kredisi imkanı Ziraat Bankası bu konuda öne çıkan bankalar arasında yer almaktadır.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KOŞULLARI!

İkinci el taşıt kredisi için Ziraat Bankası bazı şartlar belirledi. Bu şartlara göre müşteriler ikinci el taşıt kredilerini 48 aya kadar vade ile çekebiliyorlar. Ancak burada BDDK'nın vade sınırlamaları devreye giriyor. 400 Bin TL altı araçlar için maksimum 48 aya kadar vade verilirken 400 Bin TL ile 800 Bin TL arasındaki araçlar için ise maksimum 36 aya kadar vade ile taşıt kredisi sağlanıyor.

Ziraat Bankası 2. el taşıt kredisi kampanyası kapsamında satın alınacak olan taşıt kredileri en fazla 5 yaşına kadar olan ikinci el araçlarda geçerli olabilecek. 5 yaş üstü olan ikinci el araçlara Ziraat bankası tarafından taşıt kredisi ise verilmeyecek.

175 BİN TL TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMASI!

Ziraat Bankası ikinci el taşıt kredisi kampanyası çerçevesinde aylık %1,59 oranında kredi faizi uygulanıyor. 48 ay vadeli olmak üzere 175 Bin lira taşıt kredisinin aylık taksiti ise 5.690 lira olarak hesaplanıyor.