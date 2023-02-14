GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

2 bankadan ortak duyuru geldi! Akbank ve Garanti BBVA bu kişilere belgesiz 50.000 TL nakit ödeme yapacak

Akbank ve Garanti BBVA’dan belgesiz, düşük faizli kredi desteği geldi. Bu kişiler başvuru yapması halinde 50.000 TL nakit ödeme alacak.

2 bankadan ortak duyuru geldi! Akbank ve Garanti BBVA bu kişilere belgesiz 50.000 TL nakit ödeme yapacak

2 bankadan ortak duyuru geldi! Akbank ve Garanti BBVA bu kişilere belgesiz 50.000 TL nakit ödeme yapacak. Akbank ve Garanti BBVA’dan düşük faizli kredi müjdesi geldi. Acil nakit ihtiyacı olanlar hemen başvuru yapsın. 18 yaşından büyük ve düzenli geliri olan herkese destek ödemesi verilecek. TC kimlik no üzerinden başvuru yapanlar ödemeden hemen faydalanacak. Bu düşük faizli ihtiyaç kredisi için gelir belgesi ya da kefil istenmiyor. Tamamen koşulsuz, şartsız herkese onay veriliyor. İşte Akbank ve Garanti BBVA düşük faizli kredi başvuru şartları ve merak edilenler…

Acil nakit ihtiyacı olan kişiler için 2 bankadan resmi açıklama bu sabah geldi. Hem Akbank, hem de Garanti BBVA gelir belgesiz ve kefilsiz düşük faizli kredi desteği sağlayacak. 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınız için hemen başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartları da netleşti. İşte merak edilenler…

18 YAŞ ÜSTÜ HERKES ALABİLİR

Akbank ve Garanti BBVA’dan kredi almak isteyenler için şartlar netleşti. 18 yaş üstü olanlar, TC vatandaşı olanlar, kredi notu 1200 ve üstü olanlar bu kampanya için başvuru yapabilir. Başvurular online ortamda yapılabiliyor. Bu bankalarda hesabınız varsa ödeme almak için de şubelere gitmenize gerek yok.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Garanti BBVA düşük faizli kredi kampanyası detaylarına bakacak olursak, 50 bin TL’ye kadar ihtiyaçlarınız için 36 ay vade uygulanıyor. Garanti Bankası kredi faiz oranı 1,69 ile 1,89 arasında değişiyor. Kredi faiz oranları genellikle kredi notunuza ve çekeceğiniz kredi tutarına göre farklılık gösteriyor. Başvuru için Garanti BBVA’nın internet sitesini mobil bankacılık hizmetlerini ve online bankacılık hizmetlerini ziyaret edebilirler. Fiziki başvuru yapmak isteyenler de Garanti BBVA şubelerine gidebilir.

Akbank düşük faizli kredi almak isteyenler SMS ile de başvuru yapabiliyor. Kredi boşluk TC kimlik NO yazarak 44 25’e kısa mesaj göndererek hızlı kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ya da yine Akbank şubelerinden mobil bankacılık hizmetlerinden ve internet bankacılığından da başvuru yapmak mümkün. Akbank’ın kampanyasında vade sayısı 36 ay olarak belirlenmiştir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Tarım kredi coştu! 5 lt ayçiçek yağı, kuşbaşı et, kıyma, tereyağı, un fiyatlarında indirim yüzde 50’yi geçti! Tarım kredi coştu! 5 lt ayçiçek yağı, kuşbaşı et, kıyma, tereyağı, un fiyatlarında indirim yüzde 50’yi geçti!
EYT'liler nefesini tutmuştu! Cumhurbaşkanı onay verdi, az önce imza atıldı! İşte EYT'de ilk maaş tarihi EYT'liler nefesini tutmuştu! Cumhurbaşkanı onay verdi, az önce imza atıldı! İşte EYT'de ilk maaş tarihi
Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor
Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz
Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak
Herkesin bilmesi gerekiyor! Kredi kartlarıyla ilgili karar alındı! Herkesin bilmesi gerekiyor! Kredi kartlarıyla ilgili karar alındı!
SON HABERLER
Şubat ayı maaş ödemeleri ne zaman? Emekli Şubat ayı maaşları ne zaman yatacak? Şubat ayı maaş ödemeleri ne zaman? Emekli Şubat ayı maaşları ne zaman yatacak?
Ziraat Bankası ödemenin yapılmasını kararlaştırdı! 55.000 TL ödeme vatandaşların yaralarına merhem olacak! Ziraat Bankası ödemenin yapılmasını kararlaştırdı! 55.000 TL ödeme vatandaşların yaralarına merhem olacak!
Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor
Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak
Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz
Yapı Kredi, DenizBank ve Vakıfbank bu sabah bombayı patlattı! Düşük faizli 35.000 TL kredi 2 dakikada onay alıyor Yapı Kredi, DenizBank ve Vakıfbank bu sabah bombayı patlattı! Düşük faizli 35.000 TL kredi 2 dakikada onay alıyor
Altın fiyatları düşüşte mi? 14 Şubat altın fiyatları ne kadar? Güncel gram altın fiyatı Altın fiyatları düşüşte mi? 14 Şubat altın fiyatları ne kadar? Güncel gram altın fiyatı
2 bankadan ortak duyuru geldi! Akbank ve Garanti BBVA bu kişilere belgesiz 50.000 TL nakit ödeme yapacak 2 bankadan ortak duyuru geldi! Akbank ve Garanti BBVA bu kişilere belgesiz 50.000 TL nakit ödeme yapacak