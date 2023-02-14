2 bankadan ortak duyuru geldi! Akbank ve Garanti BBVA bu kişilere belgesiz 50.000 TL nakit ödeme yapacak. Akbank ve Garanti BBVA’dan düşük faizli kredi müjdesi geldi. Acil nakit ihtiyacı olanlar hemen başvuru yapsın. 18 yaşından büyük ve düzenli geliri olan herkese destek ödemesi verilecek. TC kimlik no üzerinden başvuru yapanlar ödemeden hemen faydalanacak. Bu düşük faizli ihtiyaç kredisi için gelir belgesi ya da kefil istenmiyor. Tamamen koşulsuz, şartsız herkese onay veriliyor. İşte Akbank ve Garanti BBVA düşük faizli kredi başvuru şartları ve merak edilenler…

Acil nakit ihtiyacı olan kişiler için 2 bankadan resmi açıklama bu sabah geldi. Hem Akbank, hem de Garanti BBVA gelir belgesiz ve kefilsiz düşük faizli kredi desteği sağlayacak. 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınız için hemen başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartları da netleşti. İşte merak edilenler…

18 YAŞ ÜSTÜ HERKES ALABİLİR

Akbank ve Garanti BBVA’dan kredi almak isteyenler için şartlar netleşti. 18 yaş üstü olanlar, TC vatandaşı olanlar, kredi notu 1200 ve üstü olanlar bu kampanya için başvuru yapabilir. Başvurular online ortamda yapılabiliyor. Bu bankalarda hesabınız varsa ödeme almak için de şubelere gitmenize gerek yok.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Garanti BBVA düşük faizli kredi kampanyası detaylarına bakacak olursak, 50 bin TL’ye kadar ihtiyaçlarınız için 36 ay vade uygulanıyor. Garanti Bankası kredi faiz oranı 1,69 ile 1,89 arasında değişiyor. Kredi faiz oranları genellikle kredi notunuza ve çekeceğiniz kredi tutarına göre farklılık gösteriyor. Başvuru için Garanti BBVA’nın internet sitesini mobil bankacılık hizmetlerini ve online bankacılık hizmetlerini ziyaret edebilirler. Fiziki başvuru yapmak isteyenler de Garanti BBVA şubelerine gidebilir.

Akbank düşük faizli kredi almak isteyenler SMS ile de başvuru yapabiliyor. Kredi boşluk TC kimlik NO yazarak 44 25’e kısa mesaj göndererek hızlı kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ya da yine Akbank şubelerinden mobil bankacılık hizmetlerinden ve internet bankacılığından da başvuru yapmak mümkün. Akbank’ın kampanyasında vade sayısı 36 ay olarak belirlenmiştir.