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1999 sonrasına kademeli emeklilik var! 2000-2008 arası 46 47 48 49 yaş şartı

Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

1999 sonrasına kademeli emeklilik var! 2000-2008 arası 46 47 48 49 yaş şartı

EYT yasası kapsamında 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar emeklilik hakkı elde edebilirken, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe girenler bu haktan mahrum kaldılar. Bu nedenle 2000 ve sonrası işe giren sigortalılar için kademeli emeklilik tablosu önerisi gündeme taşındı.

Kademeli Emeklilik Tablosu Var

Kademeli emeklilik tablosu, çalışanların emekli olabilmesi için belirli bir yaş şartını aşamalı olarak sağlamaları anlamına geliyor. Bu tabloya göre, çalışanlar işe giriş tarihlerine ve yaşlarına göre emekli olma haklarını kazanabiliyorlar. 1999 sonrası işe giren kişiler için kademeli emeklilik sistemi, kadınlar ve erkeklerin farklı yaşlarda emekli olmasını içeriyor. Bu sistemde, işe giriş tarihi dikkate alınarak yaş sınırının aşamalı bir şekilde arttığı bir düzenleme öneriliyor.

Kademeli Emeklilik Hakkı 1999 ve 2000 Sonrası Çalışanlara Verilecek mi?

EYT kapsamına alınmayan, yani 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe giren çalışanlar, erken emeklilik haklarından yararlanamıyor. Bu durum, özellikle işe sadece bir gün bile geç başlayan kişiler için büyük bir mağduriyet yarattı. Bu çalışanlar, EYT kapsamındaki emeklilere kıyasla 17 yıl daha uzun süre çalışmak zorunda olduklarını dile getirerek, kademeli emeklilik sistemi talebini gündeme taşıdılar.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1999 sonrası işe başlayan kişilerin mevcut yasal düzenlemeleri bilerek iş hayatına girdiklerini belirtti ve bu nedenle kademeli emeklilik hakkına karşı çıktı. Bakan Bilgin, çalışanların işe başlarken o dönemki koşulları kabul ettiklerine dikkat çekerek, böyle bir düzenlemenin adil olmayacağını savundu.

Kademeli Emeklilik İçin Önerilen Yaş Sınırları

Çalışanlar tarafından talep edilen kademeli emeklilik sistemi, kadınlar için 48, erkekler için ise 50 yaşından başlayarak, yıl bazında bu yaş sınırının kademeli olarak artmasını içeriyor. Önerilen sistemde, kadınlar için emeklilik yaşı 58’e, erkekler içinse 60’a kadar çıkacak şekilde bir düzenleme öngörülüyor. Bu da, işe başlama yılına göre emeklilik yaşının farklılık göstermesi anlamına geliyor.

EYT Yasası ve 1999 Öncesi İçin Emeklilik Şartları

EYT yasası, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlamış olan çalışanları kapsıyor. Bu tarihten önce sigortalı olan kadınlar ve erkekler için emeklilik şartları, prim gün sayısına göre değişiyor. Kadınlar için 5000 ile 5975 arasında değişen prim gün şartı varken, erkekler için de benzer şekilde prim gün şartları bulunuyor. İşe giriş tarihlerine göre gerekli prim günlerini tamamlayan kişiler emeklilik hakkı kazanıyorlar.

Kademeli Emeklilik Yasası Gündemde

Kademeli emeklilik hakkı, henüz net bir yasal düzenlemeye kavuşmadı. Ancak EYT yasasının uzun yıllar süren mücadelelerin ardından meclise getirilmesi ve yasalaşması, kademeli emeklilik talebinin de dikkate alınabileceği yönünde beklentileri artırdı. Çalışanlar tarafından yapılan taleplerin ne ölçüde karşılık bulacağı ise henüz kesinleşmiş değil. Hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

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