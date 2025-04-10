1999 sonrası için 3600 gün benzeri emeklilik müjdesi

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için 3600 gün şartı ve kısmi emeklilik hakkı sunuluyor. İşte detaylar…

9 Eylül 1999 ve Sonrası Sigortalı Olanlar İçin Emeklilik İmkanları

9 Eylül 1999'dan sonra ilk kez sigortalı olanlar için 3600 gün benzeri bir emeklilik uygulaması mevcut. Bu tarih arasında sigortalı olanlar, normal şartlarda 7000 gün prim ödemeleri gerekirken, kısmi emeklilik için bu rakam 4500 güne indirgenmiştir.

Kadınlar: 58 yaşında,

Erkekler: 60 yaşında emekli olabilir.

Bu şartları yerine getirenler, 25 yıl sigortalılık süresini ve 4500 gün prim ödemesini tamamladıktan sonra, kısmi yaştan emekli olma hakkına sahiptirler.

5400 Gün (15 Yıl) Şartı – Bağ-Kur ve Memurlar İçin Emeklilik Hakkı

Emeklilik için önemli bir diğer koşul ise 5400 gün yani 15 yıl prim ödemesidir. Bağ-Kur sigortalıları ve memurlar için de kısmi emeklilik hakkı sunulmaktadır. Bu düzenleme, 1 Ekim 1999 tarihinden sonra sigortalı olanları kapsar. Hem Bağ-Kur’lular hem de memurlar, 15 yıl prim ödemiş olmaları ve yaş haddini doldurmaları durumunda kısmi emekli olabilirler.

Bağ-Kur Sigortalıları İçin Emeklilik Koşulları

Erkekler: 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren, emekliliğine 2 yıldan az kalan erkek sigortalılar, 15 yıl (5400 gün) prim ödemesi ve 55 yaşını doldurduğunda kısmi emeklilik hakkı kazanır. 1 Ekim 1999’dan sonra emekliliğine 2 yıldan fazla kalanlar için kademeli emeklilik yaşları uygulanır.

Kadınlar: Kadın Bağ-Kur sigortalılarının 15 yıl (5400 gün) prim ödemeleri ve 50 yaşını doldurmaları şartıyla kısmi emekli olma hakkı vardır. 1 Ekim 1999’dan sonra emekliliğine 2 yıldan fazla kalanlar için de kademeli emeklilik yaşları geçerli olacaktır.

1 Ekim 1999 - 30 Nisan 2008 Dönemi

Bu tarihler arasında sigortalı olan Bağ-Kur’lular ve memurlar için emekli olabilmek için 62 yaş (erkekler) veya 60 yaş (kadınlar) sınırı uygulanır. Yine 15 yıl (5400 gün) prim ödeme şartı, kısmi emeklilik için geçerlidir.



1999 Sonrası Sigortalı Olanlar İçin Emeklilik Hesaplamaları

Erkek Bağ-Kur Sigortalıları

1 Ekim 1999 - 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan erkek Bağ-Kur’lular, 15 yıl

(5400 gün) prim ödemiş ve 62 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Kadın Bağ-Kur Sigortalıları

1 Ekim 1999 - 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan kadın Bağ-Kur’lular, 15 yıl (5400 gün) prim ödemiş ve 60 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Kaynak: Faruk Erdem