1999 öncesi ve 1999 sonrası emeklilik koşulları silbaştan!

Peki kapsam dışında kalanlar için geçerli olan kademeli emeklilik koşulları neler? İşte SGK tarafından uygulanan güncel emeklilik tablosu…

EYT ve Kademeli Emeklilik Şartları: Kim, Ne Zaman Emekli Olabilir?

Emeklilik sisteminde yapılan düzenlemelerle birlikte, milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası hayata geçti. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve erken emeklilik hakkı tanındı.

Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için mevcut emeklilik şartları kademeli olarak uygulanmaya devam ediyor. SGK’nın belirlediği bu şartlar, kadınlar ve erkekler için farklılık gösteriyor. İşte mevcut mevzuata göre geçerli emeklilik tablosu:



👩 Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

✔️ İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kadınlar:

Yaş şartı kaldırıldı.

20 yıl sigortalılık süresi ve

5.975 prim günü ile emekli olabilirler.

✔️ İşe giriş tarihi 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası olanlar:

58 yaşında emekli olunabilir.

7.000 prim günü tamamlanmalı.

✔️ İşe giriş tarihi 1 Mayıs 2008 – 2023 arası olanlar:

Emeklilik yaşı yine 58 olarak uygulanıyor.

Ancak prim günü 7.200 olarak belirlenmiş durumda.





👨 Erkekler İçin Emeklilik Şartları

✔️ İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan erkekler:

Yaş şartı aranmaz.

25 yıl sigortalılık ve

5.000 ile 5.975 prim günü yeterlidir.

✔️ İşe giriş tarihi 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası olanlar:

Emeklilik yaşı 60.

7.000 prim günü aranıyor.

✔️ İşe giriş tarihi 1 Mayıs 2008 – 2023 arası olanlar:

60 yaşında emekli olunabilir.

Prim günü şartı 7.200 olarak uygulanıyor.





📌 Bu Emeklilik Tablosu Şu Anda Geçerli

Yasal bir düzenleme yapılmadığı sürece yukarıda belirtilen emeklilik şartları geçerliliğini koruyacak. Bu nedenle, EYT dışında kalan çalışanların emeklilik planlarını bu tabloya göre yapmaları gerekiyor.