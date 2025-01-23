1999-2008 arasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları değişti

Kadınlar, 4500 gün veya 7000 gün primle 58 yaşında emekli olabilir.

Erkekler ise 4500 gün veya 7000 gün primle 60 yaşında emekliliğe hak kazanır.

4500 prim günüyle emekli olabilmek için ilk sigorta giriş tarihinden itibaren en az 25 yıl geçmiş olması gereklidir.

4500 Gün ile 7000 Gün Arasındaki Farklar

Prim gün sayısı, emekli maaşını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Daha fazla prim günü olan kişilerin emekli maaşı genellikle daha yüksek olur. Ancak maaşı belirleyen tek unsur gün sayısı değildir, prime esas kazanç da büyük önem taşır.

Asgari ücretin 2,5 katı ile 7,5 katı arasında bir maaşla çalışanlar, 4500 gün üzerinden daha yüksek emekli maaşı alabilir. Düşük kazançla çalışanlar ise 7000 gün primle emekliliği tercih ettiğinde daha düşük bir maaş alabilir.

İsteğe Bağlı Sigorta ile Prim Tamamlama ve Statü Değişikliği

4500 günü tamamladıktan sonra sigortalı çalışmayı bırakan kişiler, eksik günlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlamak isteyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var:

İsteğe bağlı sigorta ile ödenen prim gün sayısı 1260 günü aşarsa, sigorta statüsü değişir ve SSK kapsamından çıkıp Bağ-Kur sistemine geçiş yapılır.

Bağ-Kur’a geçenler için emeklilik şartları değişir ve prim gün sayısı 4500’den 5400’e, 7000’den 9000 güne yükselir. Bu durumda, kadınlar için emeklilik yaşı 58’den 60’a, erkekler için ise 60’tan 61’e çıkabilir.

Emeklilik Planınızı Doğru Yapın!

Emeklilik sürecinizi planlarken fazla prim günü ödeyerek maaşınızı düşürmemeniz ve gereksiz yere yaş şartınızı artırmamanız için dikkatli hareket etmelisiniz. Sigorta türünüzü, prime esas kazancınızı ve emeklilik yaşınızı iyi analiz ederek en avantajlı emeklilik planını oluşturabilirsiniz.

🔹 Uzun vadeli emeklilik hesaplamalarınızı yaparken profesyonel bir danışmandan destek almak, size en iyi sonucu sağlayabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com ve SGK uzmanı Özgür Erdursun