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1999-2008 Arası işe giren SSK ve Bağ-Kurluya erken emeklilik! Cumhurbaşkanı onay verdi

Cumhurbaşkanından erken emeklilik müjdesi. İşe girişi 1999-2008 Arası olan SSK ve Bağ-Kurlular artık tam 5 yıl erken emekli olacak. Yasa TBMM’den geçti, Cumhurbaşkanı onayladı. İşte detaylar…

1999-2008 Arası işe giren SSK ve Bağ-Kurluya erken emeklilik! Cumhurbaşkanı onay verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde değişiklikler yapılacağı açıklandı. Bu yeni emeklilik sistemi, sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek erken emeklilik imkanını arttırmayı hedeflemektedir. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla beraber, 41, 42, 43 ve 44 yaşlarındaki vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecektir.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Yeni emeklilik sistemi, farklı şartları ve kriterleri içermektedir. Sigorta başlangıç tarihi ve prim günü şartlarına göre, EYT (Erken Emeklilik Talebi) kapsamında yaklaşık 2.5 milyon kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak, EYT'li olmayanlar için de erken emeklilik imkanı bulunmaktadır. En az yüzde 60 iş gücü kaybı yaşayan ve en az 1800 prim gününü dolduranlar, sağlık raporuyla birlikte erken emeklilik başvurusu yapabileceklerdir.

Malulen emeklilik ise farklı bir süreci gerektirmektedir. Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra en az 10 yıl geçmesi, en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi, en az yüzde 60 güç kaybının resmi raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, sigortalı çalışanın işten ayrılması veya ticari faaliyetlerinin sonlandırılması ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların da görevden ayrılmaları gerekmektedir.

41,42,43,44 YAŞINDA EMEKLİLİK

Yeni emeklilik sistemiyle ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Özellikle 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü üzerinde durulmaktadır. Bu formül sayesinde, 41, 42, 43 ve 44 yaşlarındaki vatandaşlar erken emeklilik imkanına sahip olabileceklerdir.

Yeni emeklilik sistemiyle birlikte, erken emeklilik imkanının genişletilmesi ve daha fazla kişinin erken emeklilik hakkına sahip olması hedeflenmektedir. Ancak, sistemin tam olarak belirlenmesi ve uygulamanın hayata geçirilmesi öncesinde kesin bir sonuca varmak mümkün değildir. Konuyla ilgili gelişmeler ve detaylar kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.

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