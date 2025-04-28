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1997-2007 arasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları değişti

Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi için yeni bilgiler açıklandı. 1997 ile 2007 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar için güncellenen emeklilik şartları netleşti.

1997-2007 arasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları değişti

Kadınlar ve erkekler için yaş ve prim gün şartlarında önemli detaylar bulunuyor.

👩 Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Kadın sigortalılar,

4500 gün prim ile 58 yaşında emekli olabiliyor.

Alternatif olarak 7000 gün prim tamamlayan kadınlar da yine 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

Bu noktada, daha fazla prim günü tamamlayan kadınların maaşı, prime esas kazanç oranlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

1997-2007 arasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları değişti


👨 Erkekler İçin Emeklilik Şartları

Erkek sigortalılar ise,

4500 gün prim ile 60 yaşında emekli olabiliyor.

Ayrıca 7000 gün prim ile de 60 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Yine prim gün sayısı arttıkça, emekli maaşında yükseliş sağlanabileceği gibi prime esas kazanç burada kritik bir rol oynuyor.


🔍 4500 Gün ile 7000 Gün Arasındaki Farklar

Prim gün sayısı emekli maaşını doğrudan etkiliyor. Ancak sadece gün sayısı yeterli değil; çalışan kişinin maaş düzeyi de belirleyici unsur oluyor.

Asgari ücretin 2,5 ile 7,5 katı arasında maaş alanlar, 4500 günle daha yüksek emekli maaşı alabilir.

Düşük maaşla çalışanlar ise, 7000 günü tamamlasalar bile daha düşük bir emekli maaşıyla karşılaşabilirler.

Bu yüzden emeklilik planı yapılırken prime esas kazancın da iyi analiz edilmesi büyük önem taşıyor.

1997-2007 arasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları değişti


📋 İsteğe Bağlı Sigorta ve Statü Değişikliği Tehlikesi

Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için isteğe bağlı sigorta önemli bir imkan sunuyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kritik bir ayrıntı var:

Eğer isteğe bağlı prim günleri 1260 günü aşarsa, sigorta statüsü değişiyor.
Böylece SSK'dan Bağ-Kur kapsamına geçiş yapılıyor.
Bu geçiş sonrası kadınlar için emeklilik yaşı 60'a, erkekler için 61'e çıkıyor.
Ayrıca, prim gün şartı 4500’den 5400’e, 7000’den 9000 güne yükseliyor.
Bu yüzden isteğe bağlı sigorta ödemesi planlanırken çok dikkatli hareket etmek gerekiyor.


🎯 Emeklilik Planınızı Akıllıca Yapın!

Erken emeklilik hayali kuranlar için en doğru strateji,

Prime esas kazancı artırmak,

Gereğinden fazla prim günü ödemekten kaçınmak,

Sigorta türünü ve yaş şartını iyi analiz etmek olmalı.

🔹 Uzun vadeli hesaplamalar yaparken bir emeklilik uzmanından profesyonel destek almak, daha avantajlı bir emeklilik yolculuğu için kritik önem taşıyor.

Kaynak: SGK

🔗 Gazeteoku.com & [SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıklamaları]

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