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1996, 2001, 2007 girişliye müjde! Bu sene 5 yıl erken emeklilik piyangosu var

Prim gün sayılarında büyük eşitleme geliyor! SGK uzmanı Emin Yılmaz’ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim gün farkı ortadan kalkıyor.

1996, 2001, 2007 girişliye müjde! Bu sene 5 yıl erken emeklilik piyangosu var

Yeni yasa tasarısı yürürlüğe girerse, 9000 prim günüyle emekli olabilen Bağ-Kur’lular artık 7200 günle emeklilik hakkı kazanacak.

5 Yıllık Avantajla Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Bu düzenleme, özellikle 1996, 2001 ve 2007 yılında sigortalı olan esnaflar için emeklilik yolunu öne çekiyor. Mevcut sistemde 25 yıl ve 9000 prim günü şartı bulunan erkek esnaflar, bu değişiklikle birlikte 7200 prim günü ve 25 yıl hizmet süresiyle emekli olabilecek. Kadın esnaflar içinse 20 yıl hizmet süresi korunacak.

1996, 2001, 2007 girişliye müjde! Bu sene 5 yıl erken emeklilik piyangosu var

Hangi Dönemleri Kapsıyor?

Hazırlanan yasa tasarısı, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre 3 ayrı dönemi kapsayacak:

8 Eylül 1999 öncesi

8 Eylül 1999 – 2000 arası

2008 sonrası

Amaç, farklı tarih aralıklarında işe başlayan sigortalıların haklarını adil biçimde düzenlemek.

Taslak Ne Zaman Yasalaşacak?

Şu anda TBMM’de resmi bir yasa teklifi bulunmamakla birlikte, bu düzenlemenin 2025 yılında bir torba yasa ile gündeme gelmesi bekleniyor. Erken emeklilik yolunu gözleyen milyonlarca esnaf için umut verici bir gelişme.

1996, 2001, 2007 girişliye müjde! Bu sene 5 yıl erken emeklilik piyangosu var

Sadece Emeklilik Değil, Tasarruf da Sağlıyor

5 yıl erken emeklilik sayesinde esnaflar, her ay prim ödeme yükünden kurtularak ciddi bir ekonomik tasarruf elde edecek. Bu durum küçük işletme sahipleri için büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Kimler Faydalanacak?

Yaklaşık 1 milyon esnafın bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Eğer siz de 1996, 2001 veya 2007 gibi yıllarda sigortalı olduysanız, bu müjdeli haber sizin için olabilir.

Kaynak: Resmî Gazete

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

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