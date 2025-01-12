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1993 2013 SGK girişliler; 2-5-10 yıllık primle emeklilik yaşı değişiyor

SGK giriş yılına ve prim gün sayısına göre emeklilik yaşları, yapılan düzenlemelerle daha esnek hale getirildi.

1993 2013 SGK girişliler; 2-5-10 yıllık primle emeklilik yaşı değişiyor

Aşağıdaki tabloda, 1993-2013 yılları arasında SGK'ya giriş yapan sigortalıların emeklilik durumlarına ilişkin genel bir rehber sunulmaktadır.

Açıklamalar ve Öne Çıkan Detaylar

Askerlik Borçlanması Avantajı:

Erkek sigortalılar, askerlik borçlanması yaparak hem prim gün sayılarını artırabilir hem de sigorta başlangıç tarihini öne çekebilir. Bu sayede emeklilik yaşında birkaç yıl avantaj sağlanabilir.
Malulen Emeklilik:

İş gücünün %60’ını kaybeden kişiler, yalnızca 1800 prim günü ile emeklilik hakkı kazanabilir. Ancak malulen emekli olan bireyler, emeklilik sonrası çalışma imkanı bulamaz.

Kısmi Emeklilik:

1999 öncesi sigorta başlangıcı olan bireyler için, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primle emeklilik imkanı bulunuyor. Bu düzenleme, özellikle kısmi emeklilik için yaş şartını tamamlayanları kapsar.

2013 ve Sonrası Düzenlemeler:

2013 sonrası sigortalılık girişine sahip kişiler için emeklilik yaşı, kademeli olarak yükseltilmiştir. Bu durum, prim gününü dolduran bireylerin yaş koşulunu beklemesini gerektirir.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesi
E-Devlet Emeklilik Hesaplama Aracı

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