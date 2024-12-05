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1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1991-2012 yılları arasında sigorta başlangıcı olan çalışanlar için erken emeklilik fırsatlarını detaylandırdı.

1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu

Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, malulen emeklilik ve ağır işlerde çalışmanın sağladığı yıpranma hakkı gibi uygulamalarla erken emeklilik artık mümkün. İşte detaylı şartlar ve hesaplama yöntemleri:

Kadınlar İçin Doğum Borçlanması

Kadın çalışanlar, sigorta başlangıcından sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yaparak prim günlerini artırabilir. Her çocuk için maksimum 720 gün (2 yıl) borçlanılabilir. En fazla 3 çocuk için toplam 2160 gün (6 yıl) eklenebilir.

Örnek Hesaplama: 1995’te sigorta başlangıcı olan ve 2 çocuk için doğum borçlanması yapan bir kadın, toplamda 1440 prim günü ekleyerek erken emeklilik hakkı elde edebilir.

Erken emeklilik koşulları belli oldu

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik süresini borçlanarak sigorta başlangıç tarihini geri çekebilir ve prim günlerini artırabilir. Askerlik süresi kadar (6 ay-18 ay arası) borçlanılabilir.

Hesaplama: 2000 yılında sigorta başlangıcı olan ve 12 ay askerlik borçlanması yapan bir erkek, sigorta girişini 1999’a çekerek 15 yıl/3600 gün şartıyla emekli olabilir.

15 Yıl ve 3600 Gün ile Emeklilik

9 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamladığında yaş beklemeden emekli olabilir.

Hesaplama: 1991’de sigorta girişi olan ve 3600 gün primi bulunan bir çalışan, 2024 itibarıyla yaş şartı aranmaksızın emekli olabilir.

Erken emeklilik koşulları belli oldu

Emeklilik Planlamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

SGK Başvurusu: Doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenler SGK şubelerine başvurmalıdır.

Hesaplama Kontrolü: Prim günlerinizi ve sigorta başlangıcınızı SGK’nın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz (www.sgk.gov.tr).

Kaynak: SGK

Derleyen: Gazeteoku.com

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