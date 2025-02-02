1990-2010 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik şartları belli oldu

1990-2010 yılları arasında sigorta girişi olanlar için doğum ve askerlik borçlanması, malulen emeklilik ve yıpranma payı gibi avantajlarla erken emekli olmak mümkün. İşte detaylı şartlar ve hesaplama yöntemleri:

Kadınlar İçin Doğum Borçlanması

Kadın çalışanlar, sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırabilir. Bu borçlanma, emeklilik yaşını öne çekme avantajı sunar.

Şartlar:

Doğumdan önce sigortalı olmak

Çocukların sağ doğmuş ve yaşamış olması

Doğum nedeniyle çalışılmayan sürenin borçlanılması

Borçlanma Süresi:

Her çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl)

En fazla 3 çocuk için toplam 2160 gün (6 yıl) eklenebilir

Örnek Hesaplama:

1995 sigorta girişi olan bir kadın, 2 çocuk için 1440 gün (4 yıl) doğum borçlanması yaparsa emekliliğini erkene çekebilir.

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak hem prim günlerini artırabilir hem de sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebilir.

Şartlar:

Sigortalı olmadan önce veya sonra yapılan askerlik süresi borçlanılabilir.

Borçlanma yapılan süre kadar sigorta girişi öne çekilebilir.

Borçlanma Süresi:

6 ay (180 gün) ile 18 ay (540 gün) arasında değişir.

Örnek Hesaplama:

2000 sigorta başlangıcı olan bir erkek, 12 ay (360 gün) askerlik borçlanması yaparsa sigorta girişini 1999’a çeker. Böylece 15 yıl/3600 gün şartıyla emeklilik fırsatı elde eder.

9 Eylül 1999 Öncesi Girişi Olanlara 15 Yıl ve 3600 Günle Emeklilik

9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile emeklilik hakkı doğuyor.

Şartlar:

9 Eylül 1999’dan önce SGK girişi olmak

15 yıl sigortalılık süresini tamamlamak

3600 prim günü bulunmak

Örnek Hesaplama:

1991 sigorta girişi ve 3600 prim günü olan bir çalışan, 2024 itibarıyla yaş şartı aranmaksızın emekli olabilir.

Ağır İşlerde Çalışanlara Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için ek prim günleri ve erken emeklilik hakkı tanınıyor.

Kimler Faydalanabilir?

Madenciler

Radyasyonla çalışan sağlık personelleri

Basın çalışanları

Ağır sanayi işçileri

Avantajlar:

Çalışılan süreye ek prim günü eklenir.

Emeklilik yaşı daha erkene çekilir.

Malulen Emeklilik Şartları

Çalışma gücünün en az %60’ını kaybedenler, malulen emeklilik hakkı kazanabilir.

Şartlar:

En az 1800 prim günü olmak

En az 10 yıl sigortalı olmak

SGK tarafından onaylanmış sağlık raporu almak

Emeklilik Planlamasında Dikkat Edin

SGK Başvurusu: Doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenler SGK şubelerine başvurmalıdır.

Hesaplama Kontrolü: Prim günlerinizi ve sigorta başlangıcınızı SGK’nın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz (www.sgk.gov.tr)

Kaynak: Gazeteoku.com