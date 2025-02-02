1990-2010 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik şartları belli oldu

1990-2010 yılları arasında sigorta girişi olanlar için doğum ve askerlik borçlanması, malulen emeklilik ve yıpranma payı gibi avantajlarla erken emekli olmak mümkün. İşte detaylı şartlar ve hesaplama yöntemleri:
Kadınlar İçin Doğum Borçlanması
Kadın çalışanlar, sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırabilir. Bu borçlanma, emeklilik yaşını öne çekme avantajı sunar.
Şartlar:
Doğumdan önce sigortalı olmak
Çocukların sağ doğmuş ve yaşamış olması
Doğum nedeniyle çalışılmayan sürenin borçlanılması
Borçlanma Süresi:
Her çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl)
En fazla 3 çocuk için toplam 2160 gün (6 yıl) eklenebilir
Örnek Hesaplama:
1995 sigorta girişi olan bir kadın, 2 çocuk için 1440 gün (4 yıl) doğum borçlanması yaparsa emekliliğini erkene çekebilir.
Erkekler İçin Askerlik Borçlanması
Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak hem prim günlerini artırabilir hem de sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebilir.
Şartlar:
Sigortalı olmadan önce veya sonra yapılan askerlik süresi borçlanılabilir.
Borçlanma yapılan süre kadar sigorta girişi öne çekilebilir.
Borçlanma Süresi:
6 ay (180 gün) ile 18 ay (540 gün) arasında değişir.
Örnek Hesaplama:
2000 sigorta başlangıcı olan bir erkek, 12 ay (360 gün) askerlik borçlanması yaparsa sigorta girişini 1999’a çeker. Böylece 15 yıl/3600 gün şartıyla emeklilik fırsatı elde eder.
9 Eylül 1999 Öncesi Girişi Olanlara 15 Yıl ve 3600 Günle Emeklilik
9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile emeklilik hakkı doğuyor.
Şartlar:
9 Eylül 1999’dan önce SGK girişi olmak
15 yıl sigortalılık süresini tamamlamak
3600 prim günü bulunmak
Örnek Hesaplama:
1991 sigorta girişi ve 3600 prim günü olan bir çalışan, 2024 itibarıyla yaş şartı aranmaksızın emekli olabilir.
Ağır İşlerde Çalışanlara Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik
Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için ek prim günleri ve erken emeklilik hakkı tanınıyor.
Kimler Faydalanabilir?
Madenciler
Radyasyonla çalışan sağlık personelleri
Basın çalışanları
Ağır sanayi işçileri
Avantajlar:
Çalışılan süreye ek prim günü eklenir.
Emeklilik yaşı daha erkene çekilir.
Malulen Emeklilik Şartları
Çalışma gücünün en az %60’ını kaybedenler, malulen emeklilik hakkı kazanabilir.
Şartlar:
En az 1800 prim günü olmak
En az 10 yıl sigortalı olmak
SGK tarafından onaylanmış sağlık raporu almak
Emeklilik Planlamasında Dikkat Edin
SGK Başvurusu: Doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenler SGK şubelerine başvurmalıdır.
Hesaplama Kontrolü: Prim günlerinizi ve sigorta başlangıcınızı SGK’nın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz (www.sgk.gov.tr)
Kaynak: Gazeteoku.com