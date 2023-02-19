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19 Şubat gram altın fiyatı ne kadar? Altın almak isteyenlere haber geldi! Uzmanlar söylüyor

19 Şubat gram altın ne kadar? 19 Şubat güncel altın fiyatları. Altın almak isteyen kişilere uzman tavsiyeleri. İşte 19 Şubat güncel altın fiyatları ile ilgili detaylar...

19 Şubat gram altın fiyatı ne kadar? Altın almak isteyenlere haber geldi! Uzmanlar söylüyor

Kahramanmaraş depreminin ardından borsa kapanmış ve açılmasıyla altın fiyatlarında düşüş olduğu görülmüştü. Altın fiyatlarında ise şimdi yukarı yönlü bir hareketlilik olduğu söyleniyor. 19 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın almak isteyenler ne zaman almalı? İşte güncel altın fiyatları ve piyasasına ilişkin detaylar... 


Gram altın fiyatları düştü 


Uzmanların tahminleri doğrultusunda altın fiyatlarının haftaya düşük başlayacağı ön görülürken önümüzdeki günlerde 1960 dolardan 183 dolar düşeceği de söyleniyor. 


ONS altının düşmesi gram altına da yansıdı ve FED beklentileriyle aynı şekilde olmadı. Faiz artırımlarının ise altına satış baskısı yapacağı düşünülüyor. Tahminler ABD faizlerinde yüzde 4.50 ila 4.75 civarındayken New York Federal Rezerv Başkanı John William enflasyona dair yüksek seviyelerin görüleceğini belirtiyor. Bu sebeple de politika faiz oranlarının yüksek tutulması gerektiği noktasında uyarıda bulunuyor. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesi beklenirken son fiyatların da üreticileri ucuz platine iteceği görüşü hakim. 


ONS altının fiyatı 1460 dolara inerek son zamanların en düşük seviyesine geldi. Bu aşağı doğru seyir durumunun ise kritik olduğu bildirilir. ONS düşüşü altın fiyatlarını da paralel olarak etkiledi. Dolar kurunda ise altın fiyatlarına göre yükseliş olabileceği yönünde tahminler var. 


19 Şubat gram altın fiyatı 


Gram altının 19 Şubat tarihinde alış fiyatı 1.107,55 iken, satış fiyatı 1.107,75 oldu. 


Güncel çeyrek altın fiyatı 


En son çeyrek altın fiyatlarında satış 1.861 TL iken alış fiyatı 1.839 TL oldu. 


19 Şubat yarım altın fiyatı 


Son güncel yarım altın fiyatı ise satışta 3.721 TL iken, alışta 3.678 TL’yi gördü.

 
Cumhuriyet altını fiyatı 


Güncel cumhuriyet altını fiyatı son olarak alışta 7.334 TL iken satışta 7.415 TL oldu. 

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