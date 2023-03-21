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18’den 70’e herkes alabilecek! 2.395 TL destek hesaplara akacak!

18’den 70 yaşına kadar herkes alabilecek! 2.395 TL destek hesaplara akacak. İşte devlet destekli 2.395 TL yardıma dair tüm detaylar...

18’den 70’e herkes alabilecek! 2.395 TL destek hesaplara akacak!

18 ile 70 yaş arasındaki tüm vatandaşlara verilecek olan yardımın miktarı 2.395 TL. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Mart ayı içerisinde yapılan sosyal yardımlar birçok hanenin problemlerini çözüyor. PTT aracılığı ile yatan yardımlar Mart sonuna kadar 2 bin 395 TL yatarak tamamlanacak. Peki, 2.395 TL sosyal yardıma nasıl başvurulur? Sosyal yardımdan kimler yararlanabilir? Sosyal yardım alma şartları nelerdir? İşte detaylar... 


Sosyal yardım ödemeleri nasıl yapılıyor?

 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vatandaşlara ulaştırdığı destek ödemeleri ile sosyal yardım ödemeleri Mart sonuna kadar yatırılmaya devam ediyor. Vatandaşların başvuru yapması halinde ilden ile ve T.C. kimlik numarasına göre ödemeler PTT aracılığıyla yapılıyor. Aylık olarak farklı miktarlarda yatırılabilmektedir. Son olarak 2.395 TL ödeme yapılıyor. Sosyal yardım ödemesi şartları nelerdir? Sosyal yardım ödemeleri nereden yapılır? 


Sosyal yardıma kimler başvurabilir? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği sosyal yardıma maddi anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar başvuru yapabilmektedir. Sosyal yardımların temelde amacı dar gelirli olan, geçinmekte zorluk yaşayan, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine destek olmaktır. Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların hanedeki gelir seviyesi kişi başına olmak üzere asgari ücretin üçte biri oranında olmalıdır.  


Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? 


Sosyal yardım başvurusu için e-devlet adresine başvuracak kişi kendi T.C. kimlik ve şifresiyle giriş yapmalıdır. Ardından arama kısmına “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım” yazarak ilgili sosyal yardıma başvuru yapılabilmektedir. Sosyal yardım ödemeleri Mart ayı için 2 bin 295 TL olarak yatırılmaktadır. E-devlet'ten başvurusu yapılan ödemelerin neredeyse tamamı PTT aracılığıyla vatandaşlara yatırılmaktadır.  

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