18.000 TL ek ödeme almak isteyenler başvurabilir! Emekli vatandaşlar için 18.000 TL destek paketi!

Emekli maaşı hesabı olan vatandaşlara 18.000 TL ödeme yapılıyor. Devlet destekli hazırlanan 18.000 TL emekli ödemeleri kamu bankaları üzerinden gerçekleştiriliyor. Emeklilere önce Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 18.000 TL ödeme verilecek. Gelir belgesiz, nakit 18.000 TL ödeme detayları...



Emekli maaşı hesapları üzerinden Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’a gerçekleştirdiğiniz başvurular sonucunda hesabınıza 18.000 TL ödemeyi hemen alabilirsiniz. Gelir belgesiz, direkt nakit olarak alabileceğiniz 18.000 TL ödeme için başvuru yapmak çok basit. Banka şubesine gitmenize gerek kalmadan hem başvurunuzu yapın hem de ödemeniz anında hesabınıza yatsın.



Kamu bankaları hangileri?



Hangi kamu bankaları üzerinden devlet destekli 18.000 TL ek emekli ödemesi alabileceğiniz merak ediyorsanız o 3 banka başta Ziraat Bankası, ardından Halkbank ve Vakıfbank. Bu üç bankadan birisine başvurarak hemen hesabınıza ödemenizi alabilirsiniz. 18.000 TL devlet destekli ödemeyi kamu bankaları vermektedir.



Emeklilere 18.000 TL ek ödeme başvurusu



18.000 TL emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlar öncelikle isterlerse ne yakın şubeye giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Bankaya gitmeden de başvuru yapmak mümkün. 18.000 TL ödeme için banka müşterisi olmak başvuru şartıdır. Müşterisi olduğunuzun 3 kamu bankasından birisinin internet bankacılığından ya da müşteri hizmetleri üzerinden de 18.000 TL ödeme için başvuruda bulunabilirsiniz. İlk ödemeyi 90 gün sonra yapabileceğiniz 18.000 TL emekli kredisi anında hesabınıza yatmaktadır.