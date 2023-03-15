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1800 prim gününü doldurun, başvurun! 10 yıl çalışıp emeklilik hakkınızı alın!

1800 prim gününü doldurup, 10 yıl çalışanlar emeklilik hakkını elde ediyor! SGK’dan 10 yılınız dolduysa başvurun! İşte 10 yılda emekli olma detayları...

1800 prim gününü doldurun, başvurun! 10 yıl çalışıp emeklilik hakkınızı alın!

Ülkemizde belirli yıllarda çalışan vatandaşların emeklilik hakkı verilecek. Emekli olmak için çok uzun zaman dilimi boyunca sigortalı olarak çalışan birçok vatandaş emeklilik hayali kuruyor. Şimdi emeklilik başvurusu SGK’da 10 yıl çalıştığı gözüken kişiler için müjdelendi. Peki, 1800 prim günü olanlar nasıl emekli olacak? 10 yıl çalışarak emekli olmak mümkün mü?  


10 sene çalışan vatandaşların 1800 günü doldurmasıyla birlikte emeklilik hakkı alabileceği açıklandı. Bu doğrultuda emeklilik sistemini yöneten SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) üzerinden çalışma süresini tamamlamış olan vatandaşlar başvuru yapabilecekler. Milyonlarca vatandaş için emeklilik hakkı doğma ihtimali oldukça yüksek. 


SGK mevzuatında hangi koşullar ile hangi çalışanların emekli olarak maaş hakkı kazanabileceği öğrenilebilmektedir. Ayrıca emeklilik hakkında birtakım özel şartlarda sağlanabilmektedir. Bu ön koşullar ile uygulanan özel şartlarla çalışan vatandaşlar kısa süreli sigortalılık durumunda emekli olabilmektedir. Peki 10 yıl çalışan nasıl emekli oluyor? 


10 yıl çalışmayla nasıl emekli olunuyor? 


SGK, hatırlatma amaçlı 10 sene çalışanların emeklilik hakkıyla ilgil soruları gideriyor. 10 sene çalışıp da emekli olmak isteyenler için bazı koşullar bulunuyor. Bu koşullar içerisinde SGK’dan sigortası devam eden ve 10 yılını tamamlamış kişilerin iş gücü kaybı yaşaması, ciddi sağlık sorunlarının meydana gelmiş olması ya da iş kazası gibi durumlarda emeklilik hakkı verilebiliyor.  


1800 günün doldurulması gerek 


Bahsedilen durumlarda emekli olmak isteyen vatandaşların ayrıca 1800 günü doldurmuş olması gerekiyor. Sunulan sebeplere göre iş gücü kaybının yüzde 60’dan fazla olması da gerekmektedir. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor istemektedir. İş gücü kaybının bu raporda yüzde 60’ı aşması halinde ve 1800 prim gününün tamamlanmış olması durumunda vatandaşlar emeklilik haklarını tamamen elde edebilmektedir. Böylelikle erkenden emeklilik mümkün olmaktadır. 

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