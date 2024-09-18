1800 Günle Erken Emeklilik Onaylandı

Son dakika haberimiz, İş gücü kaybı yaşayan ve engelli olan bireyler için de oldukça önemli bir konu. SGK’nın sunduğu bu özel erken emeklilik imkanları, hem engelli bireyler hem de malulen emekli olma hakkına sahip olmak isteyenler için çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Son yıllarda yapılan yasal değişiklikler ve güncellenmiş düzenlemeler, bu süreçleri daha da erişilebilir hale getirmiş durumda.

Engelliler İçin Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik

Engelli bireyler için sunulan erken emeklilik fırsatları, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle engel oranı %40 ve üzerinde olan kişiler, SGK tarafından sağlanan vergi indirimi avantajından yararlanarak erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Bu avantaj, 2008 yılı öncesi SSK’lı çalışanlar ve memurlar için geçerli olup, vergi indirimi ile erken emeklilik hakkını kazanmalarını mümkün kılmakta. Ancak, Bağ-Kur sigortalıları için bu hak 2008 sonrası verilmiş olup, %40 ve üstü engel oranına sahip olanlar erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor.

Erken emeklilik için yaş şartı aranmamakla birlikte, belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartı bulunuyor. Sigortalılık süresinin 15-20 yıl arasında olması ve prim gün sayısının 3600 ile 4400 gün arasında olması gerekmekte. Bu şartlar, SGK’ya ilk giriş tarihine göre değişiklik gösterebiliyor. Engelli bireyler, bu avantajdan yararlanabilmek için işyerlerinden gerekli belgeleri temin ettikten sonra, SGK’ya başvurarak hastaneye sevk işlemlerini yaptırmalıdır. Hastaneden alınacak engellilik raporu ile emeklilik işlemleri tamamlanacaktır.

Malulen Emeklilik Şartları Nedir? Malulen Emekli Nasıl Olur!

Malulen emeklilik, erken emeklilik fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor ve belirli şartları yerine getiren bireyler için geçerli. Malulen emekli olabilmek için, 5 yıl prim ödemesi yani toplamda 1800 gün primin tamamlanması gerekiyor. Ayrıca, %60 ve üzerinde iş göremezlik raporu almış olmak da malulen emeklilik için gerekli bir diğer şart. Bu rapor, hastane heyeti tarafından düzenlenir ve raporun %60’ın üzerinde olması durumunda malulen emeklilik hakkı doğar.

Malulen emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK’ya başvuruda bulunarak hastaneye sevk almaları gerekmektedir. Hastanede düzenlenen heyet raporu, %60 ve üzerinde bir iş göremezlik durumu belgelendiğinde malulen emeklilik hakkı sağlanır. Bu süreçte, SGK tarafından verilen talimatlarla hastane raporu alındıktan sonra, emeklilik işlemleri başlatılabilir.