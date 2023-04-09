18 yaş üstüne günlük ödeme, 9 ay toplamı 84.000 TL! Ödemeler İŞKUR’dan yüzde 33 zamlı yatacak!

Devlet tarafından desteklenen işbaşı eğitim programlarında ödemelerde Nisan ayından itibaren yüzde 33 oranında zam oldu. Gençler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Günlük ödemeler 9 ayda tam 84 bin TL’yi buluyor. Nisan ayı itibariyle günlük 327 TL ödemeler yatıyor.



GENÇLERE BİRİKİM FIRSATI 84.000 TL



İŞKUR üzerinden iş arayan statüsünde gözüküyor olmakla birlikte aylık olarak net 8 bin 506 TL gençlere yatıyor. Bu nakit para gençler için 6 ay gibi bir sürede 51 bin TL yapıyor. İŞKUR üzerinden öğrenilecek meslekler ise bulut bilişim, siber güvenlik, kodlama, oyun geliştirme programları. Bunlar hem geleceğin meslekleri olarak gençlerin önünü açıyor hem de günde 359,90 TL ödemelerden yararlanmalarını sağlıyor. Böylelikle 9 ay devam eden programdan tam 84 bin 216 TL ödeme almış oluyorlar.



İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMLERİNE KİMLER KATILABİLİR?



Bu programdan yararlanabilen gençlerin 18 ila 29 yaş aralığında olması, ortaöğretim, açık öğretim ya da yükseköğretimde okuyan öğrenciler olması yeterlidir. 9 ay süren programdan sonra isteğe göre sigorta yatıranlar için işbaşı eğitim programları yüzde 50 istihdam garantisi de veriyor.



Böylelikle iş arayan olarak katılım gösteren gençlere 327,18 TL ödeme yatıyor. İşsizlik maaşı alanlar için ödeme miktarı ise her gün 169,59 TL oluyor. Liseye kadar eğitimi olan öğrenciler içinse 245,38 TL ödenmekteyken, diğer katılımcılara 327,18 TL yatırılmaktadır.



GELECEĞİN MESLEKLERİNE AYRICALIK



Geleceğin meslekleri özellikle daha ayrıcalıklı bir program sunuyor. Bulut bilişim, siber güvenlik, kodlama, oyun geliştirme alanlarında eğitimi almak isteyen 18 – 29 yaşındaki genç vatandaşlar 9 ay katılım sağladığında hem maaş alıyor hem yüzde 50 istihdam garantisi hem de meslek ediniyor.



Ayrıca program boyunca iş kazası, meslek hastalığı ve GSS (Genel Sağlık Sigortası) primleri de yatırılmış oluyor. Hem öğrenciler hem işsizlik maaşı alanlar başvuru yapabilmektedir. İŞKUR’un diğer birçok meslek edindirme kursları için de 15 yaşını dolduran öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.



Kurslara 3 ay ara vererek 2’şer kere katılım sağlanabilmektedir. 81 ilde bulunan İŞKUR Müdürlükleri işe e-şube üzerinden başvurular yapılabilmektedir.