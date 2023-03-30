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18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı

Aile Bakanlığı ihtiyaç sahibi 18 yaş üstü herkese 15.000 TL aile yardımı ödüyor. Ev hanımı genç yaşlı işsiz asgari ücretli emekli Herkes bu ödemeden yararlanıyor. e-Devlet'ten başvuru imkanını sakın kaçırmayın.

18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı

Aile Bakanlığı PTT üzerinden sosyal yardım ödemesi sunmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından verilen yardımlara aile yardımı da eklenmişti. Sadece tek bir kritere uygun olan 18 yaş üstü herkese bakanlık tarafından 15.000 TL aile yardımı imkanı veriliyor. Bu yardım için genç yaşlı ev hanımı işsiz Asgari ücretli ve emekli olan herkes başvuru yapabiliyor. Memurlar da Aile Bakanlığının sunduğu bu yardımdan yararlanma imkanı buluyor. Başvuruları devletten yapılırken ödemeler PTT'den alınıyor. Nisan ayı aile yardımıyla ilgili Tüm detayları bakanlık açıkladı. İşte başvuru şartları ve başvuru adresleri…

Sosyal yardım ödemeleri bugüne kadar milyonlarca vatandaşa ulaştı. Üstelik aile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım fırsatları her geçen gün büyüyor ve Milyonlarca kişi yardım alma imkanını elde ediyor. Aile Bakanlığı bu defa da çalışan çalışmayan herkese sosyal yardım sunuyor. Temmuz ayında başlayan aile yardımı 12 ay boyunca devam ediyor. Gelir durumuna göre 4 farklı yardım paketi vatandaşa sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yardımı başvuru şartları ve detayları açıklandı. Hala başvuru yapmayanlar 18 yaş üstü olmaları ve o şartı taşımaları durumunda hemen başvuru yaparak ödeme olabilir.

AİLE BAKANLIĞINDAN 15 BİN TL YARDIM

Türkiye Aile Destek paketi yardımı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. gelir kriterine göre yapılan bu yardım çalışan çalışmayan herkese veriliyor. emekli ve memurlar da başvuru yapmaları durumunda aile yardımı alabiliyor. Türkiye aile destek yardımı için aranan Tek şart hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. o şarta uygun olanlar başvurularını yaparak ödeme alma imkanı buluyor. başvuru adresleri de bakanlık tarafından açıklandı.

18 YAŞ ÜSTÜ HERKESE VERİLİYOR

Aile yardımı hane bazlı olarak veriliyor ve hane içinden 18 yaş üstü herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular e-devlet aracılığı ile ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından gerçekleştirilebiliyor. Başvuru kriterine uygun olanlar gerekli başvuru formunu doldurduktan sonra sonucu e-Devlet'ten kontrol edebiliyor.

PTT'DEN ÖDEME YAPILIYOR

Türkiye Aile Destek paketi kapsamında yardım almaya hak kazananlara ödemeleri PTT üzerinden yapılıyor. Aile yardımı gelir durumuna göre 4 farklı paket olarak vatandaşa ulaşıyor. Aylık 850 TL ile 1250 TL arasında değişen yardım miktarı toplamda 7500 TL ile 12.500 TL arasında ulaşıyor. Gelir durumuna göre sağlanan bu destek fırsatından faydalanmak isteyenlerin ödemelerini PTT'den T.C kimlik kartı ile birlikte alabileceği öğrenildi. Ayrıca başvuru esnasında IBAN numarası belirtmeniz halinde de yine banka hesabınızdan aile yardımı alabilirsiniz.

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