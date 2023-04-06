18 yaş altı çocuğu olanlara bayram müjdesi! 12 ay boyunca 3.038 TL çocuk yardımı anne babaları bekliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında da dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ödemesi vermeye devam ediyor. Ailelere yönelik sosyal yardımlar Arasında SED yardımı da öne çıkıyor. 18 yaş altı çocuğu olan aileler için bayram öncesi aile Bakanlığından duyuru yapıldı. Anne babalar, başvuru yapmaları halinden Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere tam 12 ay boyunca Aylık 3038 TL SED yardımı alabilecek. Bakanlık başvuru şartlarını da tek tek açıkladı.

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileleri yönelik sosyal yardım fırsatları aile Bakanlığı tarafından sunulmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek almak isteyen aileler için nisan ayı başvurularını açtı. Özellikle çocuklu ailelere yönelik yapılan SED yardımı ödemelerin nisan ayında da yoğun ilgi görüyor. Nisan ayında SED yardımı almak isteyen aileler başvuru şartlarını taşımaları durumunda e-Devlet'ten ya da SYDV aracılığı ile başvuru yapabiliyor. Peki, SED yardımı başvuru şartları neler? Sosyal ve ekonomik destek ödemesi almak isteyen Aileler nasıl başvuru yapabilir?

2023 SED YARDIMI NE KADAR?

Aile Bakanlığı nisan ayı SED yardımı ödemeleri için resmi duyuru yaptı. 12 ay boyunca devam edecek olan ödemeler 2023 yılı itibariyle zamlı olarak hesaplara yatıyor. Çocuk başına yapılan SED yardımı ödemeleri 3038 TL olarak belirlendi. Yani başvuru yapan aileler Her çocuk için bu yardım ödemesinden faydalanabiliyor. Devlet tarafından verilen bu destek ödemesi Çocukların okul masraflarının ve diğer masrafların karşılanması için yapılıyor. Ayrıca koruma altında olan çocuklar için de devlet bu destek ödemesini sağlıyor. 18 yaşına gelerek kurum korumasından ayrılan çocuklar yine ödemeden faydalanabiliyor.

AİLE BAKANLIĞI SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Peki, Aile Bakanlığı SED yardımı başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre sosyal ve ekonomik destek ödemesinden faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu kritere uygun olan ve başvuru yapan aileler her ay düzenli ödeme alabiliyor. SED yardımı ödemesi 12 ay boyunca düzenli olarak ailelere sağlanıyor. Ödeme çocuk başına veriliyor. Yani hanede Birden fazla okula giden çocuk varsa yardım almak mümkünse yardımı ödemeleri 6 ile 17 yaş arası çocukları kapsıyor. Üniversite öğrencilerine verilen SED yardımı için başvuruların öğrencinin kendisi tarafından yapılması gerekiyor.

SED yardımı almak için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.