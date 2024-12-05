GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

188-45 yaş arası en az ilkokul mezunu olanlara 300.000 TL; Yeni uygulama başladı

Halkbank, genç girişimcileri desteklemek amacıyla "Girişimci Kredisi" kampanyasını duyurdu. Özellikle 18-45 yaş arası bireylere yönelik bu kredi, iş kurmak isteyen veya nakit desteğine ihtiyaç duyan genç girişimcilerin yanında yer alıyor.

18-45 yaş arası en az ilkokul mezunu olanlara 300.000 TL; Yeni uygulama başladı

Halkbank, girişimcilerin finansal yüklerini hafifletmek adına, ilk 12 ay boyunca ana para ödemesi talep etmiyor. Bu avantaj sayesinde girişimciler, yeni iş fikirlerini hayata geçirirken maddi kaygı yaşamadan projelerine odaklanabiliyor.

Kimler Başvurabilir?

Halkbank Girişimci Kredisi'nden yararlanmak için şu şartları karşılamak gerekiyor:

Yaş: 18 yaşını doldurmuş, 45 yaşını aşmamış olmak.Gazi, şehit yakını, gazi yakını veya engelli bireyler için yaş sınırı 55.

Eğitim: En az ilkokul mezunu olmak.

Kredi Notu: Başvuru sahibinin kredi notunun 1500 ve üzerinde olması.

Kredi Limiti ve Ödeme Şartları

Standart girişimciler için maksimum 300.000 TL.Gazi, şehit/gazi yakını veya engelli bireyler için kredi limiti 350.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. İlk 12 ay ana para ödemesiz, toplamda 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.Taksitli işletme kredisi olarak veriliyor.

Kaynak: Halkbank resmi web sitesine göz atın!

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu