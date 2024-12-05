18-45 yaş arası en az ilkokul mezunu olanlara 300.000 TL; Yeni uygulama başladı

Halkbank, girişimcilerin finansal yüklerini hafifletmek adına, ilk 12 ay boyunca ana para ödemesi talep etmiyor. Bu avantaj sayesinde girişimciler, yeni iş fikirlerini hayata geçirirken maddi kaygı yaşamadan projelerine odaklanabiliyor.

Kimler Başvurabilir?

Halkbank Girişimci Kredisi'nden yararlanmak için şu şartları karşılamak gerekiyor:

Yaş: 18 yaşını doldurmuş, 45 yaşını aşmamış olmak.Gazi, şehit yakını, gazi yakını veya engelli bireyler için yaş sınırı 55.

Eğitim: En az ilkokul mezunu olmak.

Kredi Notu: Başvuru sahibinin kredi notunun 1500 ve üzerinde olması.

Kredi Limiti ve Ödeme Şartları

Standart girişimciler için maksimum 300.000 TL.Gazi, şehit/gazi yakını veya engelli bireyler için kredi limiti 350.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. İlk 12 ay ana para ödemesiz, toplamda 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.Taksitli işletme kredisi olarak veriliyor.

Kaynak: Halkbank resmi web sitesine göz atın!