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17-25-26-28 Nisan emekliler için kritik! Bu 4 tarihte emekliye resmen para yağacak

Milyonlarca emekli için kritik 4 tarih belli oldu. 17-25-26-28 Nisan tarihlerinde emekliye adeta yağmur gibi para yağacak. Ödemeler bayram öncesine de çekilebilir.

17-25-26-28 Nisan emekliler için kritik! Bu 4 tarihte emekliye resmen para yağacak

Milyonlarca emeklinin maaşına geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla zam gelmişti. 5500 TL olan en düşük emekli maaşı bu karar sonrası 7.500 TL'ye yükseldi. Emekliye müjde üstüne Müjde verilen mart ayı sonrası ödemelere gözler çevrildi. Milyonlarca emekli hem zamlı bayram ikramiyesini hem de Zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. Nihayet emekliler için kritik tarihler belli oldu. Bu 4 tarihte emekliye resmen para akacak. İşte emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…

Emekli maaşları son dakika gelişmeleri Milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Her gün emekliler için yeni bir müjde gelirken bu defa ödeme tarihleri için araştırmalar başladı. Milyonlarca emekliliği ilgilendiren son dakika gelişmesi duyuruldu. Emekliler için 4 kritik tarih ortaya çıktı. 17-25 26 28 Nisan tarihleri emeklileri yakından ilgilendiriyor. Bakanlık sosyal medya üzerinden ilan etti. Hesaplarınızı bu tarihlerde kontrol edin çünkü resmen para akacak. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2023 zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte emekli maaşı son dakika haberinin detayları…

EMEKLİYE BAYRAM ETTİRECEK SON DAKİKA HABERİ

EYT düzenlemesi Mart ayında TBMM'de görüşüldü ve kabul edildi. Hemen ardından da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca EYT'li bu haberle birlikte sevinçten havalara uçarken emeklilik dilekçeleri de verildi. EYT ile emekli olanların ilk maaşların nisan ayında hesaplara yatacak. Bir yandan başvuru süreci hala devam ederken bir yandan da ilk maaş heyecanını yaşayan emekliler için son dakika duyurusu geldi. 2023 Nisan ayı emekli maaş ödemeleri 17-25-26 28 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacak. Ancak Ramazan Bayramı nedeniyle ödemeler erkene çekilebilir. Yani 25 26 28 Nisan tarihlerinde ödeme alacak olan Emekliler bayramdan önce maaş ödemelerini alabilir. Bakanlığın bu konuda bu hafta içi bir duyuru yapması bekleniyor.

EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EYT emeklileri de SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi olan eski Emeklilerle aynı tarihlerde maaş alacak. Yani tahsis no son hanesine göre maaş ödemeleri yapılacak. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Ramazan Bayramı olması sebebiyle EYT maaşları da bayram öncesinde çekilebilir. Emeklilerin maaş ödemelerinin en geç 15 Nisan'da yapılacağı tahmin ediliyor.

2023 EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilerin beklediği diğer bir ödeme ise Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemeleri oldu. 2023 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun yanınızda yakından takip ediliyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri için yine tarih verilmedi ancak T.C kimlik no sonuna göre en geç 15 Nisan'da bu ödemelerinde hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

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