16.3 milyon emekliye 21.000 TL + 9.000 TL destek yatacak

Banka, emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine, 12 bin TL'lik promosyon ödemesinin yanı sıra, 9 bin TL’lik bir fatura desteği sunacağını açıkladı. Bu ödeme, TEB’in emekli müşterilerine sağladığı toplam promosyon miktarını 21 bin TL'ye çıkarıyor.

Yeni yıl itibariyle emekli maaşlarının artması beklenirken, en düşük emekli maaşının 13 bin ila 15 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Emekliler, banka promosyonlarıyla ek gelir elde etmek için fırsatları değerlendiriyor. TEB'in sunduğu fatura desteği ise, elektrik veya doğal gaz faturalarını otomatik ödeme talimatıyla ödeyen emeklilere verilecek. 2 ve üzeri faturayla otomatik ödeme talimatı veren emeklilere toplamda 9 bin TL’lik destek sağlanacak.

Promosyon ödemeleri, emekli maaşını bankaya taşıyanlar için geçerli olacak ve bu taahhüt 3 yıl süresince geçerli olacak. Bu süreçte, fatura ödeme talimatı 2'nin altına düşenler, ilave promosyon ödemesini geri ödemek zorunda kalacaklar.

Bunun yanı sıra, mevcut TEB emekli maaşı müşterileri, taahhütlerini 3 yıl boyunca revize ederek bu kampanyadan faydalanabilecek ve ek promosyon alabilecekler. TEB, emeklilere sunduğu bu fırsatlarla hem müşteri sayısını artırmayı hem de emekli maaşlarıyla ek destek arayan bireyleri cezbetmeyi amaçlıyor.

Bu tür promosyonlar, emeklilerin ekonomik olarak rahatlamasına yardımcı olurken, bankalar arasındaki rekabeti de pekiştiriyor. TEB'in bu kampanyası, hem promosyon hem de fatura desteği açısından emekli müşteriler için önemli bir avantaj sunuyor.

Kaynak: TEB Resmi Web Sitesi