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16 yaşındakiler bile kullanabiliyor! Fiat satışa sundu... Duyan galerilere akın ediyor

Fiat'ın son zamanlarda en çok dikkat çeken modeli Dolcevita'nın farklı versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatı ve avantajları duyan Fiat bayilerine akın ediyor

16 yaşındakiler bile kullanabiliyor! Fiat satışa sundu... Duyan galerilere akın ediyor

Uzun zamandır piyasanın en çok ilgi gören otomobillerinden Fiat'ın Topolino Dolcevita'sı açılabilir tavan versiyonuyla bekleniyordu. Sonunda Dolcevita'nın beklenen modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Özellikle Citroen'in Ami modeliyle rekabet halinde bulunan Fiat Topolino, piyasaya ilk kez girmesine rağmen büyük bir ilgi gördü. Uygun fiyatı ön plana çıkarken aynı zamanda aracı 16 yaşındakilerin de sürebilmesi şimdiden talep patlaması yaşamasını sağladı.

Fiat Topolino Dolcevita'nın satışa sunulan lansman fiyatı ve aracın tüm özellikleri hakkında sizler için detaylı bir bilgilendirme hazırladık. İşte merak ettiğiniz tüm teknik ayrıntılar.

FIAT TOPOLINO DOLCEVITA

Fiat tarafından gelen açıklamaya göre, yüzde 100 elektrikli Topolino Dolcevita, hususi dizaynlı açılır tavan, hasır halatlı kapı, gümüş görünümlü ayrıntılar ve aksesuar olarak opsiyon kullanılabilecek duş takımıyla modernizasyonu yapıldı.

Ekonomist dergisinin haberine göre, Topolino Dolcevita'nın özellikleri arasında ön ve arka LED farlar, gümüş detaylar, vintage tasarımı aynalar, özel jant kapakları, siyah paspaslar ve telefon tutucu yer alıyor. Arka taşıma ünitesi ve Dolcevita Box'ın standart olarak sunulduğu modelin aksesuar listesinde duş takımına ek olarak Topolino Fan, Topolino Badge, JBL Go hoparlör ve güneşlik bulunuyor.

UZUNLUK VE HIZ DİKKAT ÇEKİYOR

Topolino Dolcevita, ülkemizde Mart ayında ilk versiyonuyla satışına sunulmuştu. Topolino modeliyle benzer teknik kabiliyetleri barındırıyor. Elektrikli araç Topolino Dolcevita, hususi mint yeşili rengiyle müşterisiyle buluşuyor. 2,53 metrelik uzunluğa sahip Fiat Topolino Dolcevita saatte 45 kilometrelik güvenli maksimum hıza sahip. Ev tipi prizlerle 4 saatin altında şarj edilebilen 5,4 kWh bataryaya sahip olan model, 75 kilometreye varan menzil sunuyor.

16 YAŞA UYGUN KULLANIM HAKKI

Markanın açıklamasına göre Yüzde 100 elektrikli bir model olan Topolino, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor.

2024 FİAT TOPOLINO DOLCEVITA FİYATI

Fiat showroomlarında ve internet sitesinde yerini alan yeni Topolino Dolcevita, tanıtıma özel 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: Ekonomist.com.tr Derleme: Gazeteoku.com

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