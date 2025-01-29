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16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek

16 milyon emekliye güzel haber geldi. 16 milyon Emekliye 28 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. İşte Emeklilere verilecek yeni promosyon detayları.

16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek

Emeklilere güzel haber bankalardan geliyor. 16 milyon emekli bankalardan gelecek haberi bekliyordu. 2025 yılında banka promosyonlara gelecek zam belli oluyor. Emekli promosyonu için yeniden bankalar yarışa girecek gibi görünüyor.

EMEKLİLERE PROMOSYON DESTEĞİ ARTIYOR!

Emekli promosyonuyla ilgili gelen bilgiler 16 milyon emekliyi mutlu edecek. Ankara'dan gelen bilgilere göre, bankalar emekliler için büyük jestlere hazırlanıyor. Özellik Erdoğan'ın da devreye girerek Emeklilere promosyon, düşük faizli kredi, mevduatta yüksek faiz ve EFT ve havale gibi ayrıcalıklar tanımlanacak.

2025 AİLE AYI, MART EMEKLİ AYI!

Emekliler için fırsat dönemi SGK uzmanları tarafından tarih verilecek açıklandı. SGK uzmanı Murat Bal "Mart ayı içerisinde emekliler için daha yüksek maaş promosyon ödemesi açıklanacak. Hükümet yetkilileri ve SGK ile bankalar arasında görüşmeler sürüyor" ifadesini kullandı.

28.000 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK!

Emekli promosyonları için ilk rakamlarda gelmeye başladı. Mart ayında 28.000 TL'ye kadar yükseleceği düşünülüyor. SGK ile bankalar arasında protollerin imzalanarak özel bankalarda promosyon ücreti 28.000 TL çıkacak. Ancak devlet bankaları da altında kalmayacak. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank promosyon ödemesi için 25.000 TL olması bekleniyor.

Maaşlarda bekleneni bulamayan Emekli, promosyon ödemesinde Mart ayına kadar dişini sıkarsa 25 bin TL - 28 bin TL arasında ödeme alabilecek.

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