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16 MİLYON EMEKLİ! 20 Gün İçinde Maaş Alan Emeklilerin Hesaplarına 14000 TL Nakit Para Yatacak

16 MİLYON EMEKLİ! 20 Gün İçinde Maaş Alan Emeklilerin Hesaplarına 14000 TL Nakit Para Yatacak

16 MİLYON EMEKLİ! 20 Gün İçinde Maaş Alan Emeklilerin Hesaplarına 14000 TL Nakit Para Yatacak

Emekli maaşı alan vatandaşlar için 20 gün içerisinde maaş hesaplarına 14.000 TL ye kadar + para verecek olan banka açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, maaş almış olduğunuz emekli maaş hesabınız üzerinden sizler de nakit avans kullanarak 14.000 tl ye kadar acil ihtiyaçlarınız için nakit kullanabilirsiniz. 

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız şartıyla sizlere verilecek olan bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm bireysel müşterilerin kampanyaya katılarak hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsunuz. Başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde bu kampanyaya katılabilecek ve 20 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek devlet destekli düşük faiz oranlarından yararlanarak nakit avans kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar sadece 14.000 TL değil, daha yüksek limitlerde de emekli kredisi kullanabilmektedir.

 Emekli maaşı almış olduğunuz bankanın internet şubesine girerek buradan nakit avans kredi başvurusu yapabilir veya başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa sadece kimlikleriyle birlikte banka şubelerine giderek maaşlarının belirli katlarına kadar ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

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