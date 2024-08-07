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16 Milyon 300 Bin Emekliye 8 Ağustos Sonrası Hesaplarına 30.000 TL Yatacağı Açıklandı!

16 Milyon 300 Bin Emekliye 8 Ağustos Sonrası Hesaplarına 30.000 TL Yatacağı Açıklandı!

16 Milyon 300 Bin Emekliye 8 Ağustos Sonrası Hesaplarına 30.000 TL Yatacağı Açıklandı!

Devlet destekli yeni bir kararla, emeklilere kamu bankaları aracılığıyla 30.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek kampanya, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını kamu bankalarından alması ve 70 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Kredi ödemeleri 36 aya kadar vade seçenekleriyle sunulacak.

Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, düşük faiz oranları ile sunulan kredilere 12 veya 24 ay vadeli olarak başvurabilecek. Başvurular, kimlik belgeleri ile banka şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Süreç hızlı ve basit, resmi web siteleri üzerinden de online başvuru ve sonuç takibi mümkün.

Emeklilere özel bu avantajlı kredi kampanyasını kaçırmayın, hemen başvurun!

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