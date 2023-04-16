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16, 17, 18 Nisan son! Başvuru yapanlar 3.700 TL ödemeden yararlanacak!

16, 17, 18 Nisan son! Başvuru yapanlara 3.708 TL ödemeler hesaplara geçiyor. İşte ödemenin tüm ayrıntıları haberimizde...

16, 17, 18 Nisan son! Başvuru yapanlar 3.700 TL ödemeden yararlanacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için hazırlamış olduğu projelerden birisi kapsamında son başvurular alınıyor. Başvuran ve o şartı taşıyan vatandaşların tümüne devletten ödemeler yatıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri için başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Peki, SED başvurusu nasıl yapılır, kimler yapabilir? SED ödemeleri ne kadar? İşte SED ödemelerine dair tüm detaylar... 


SED DESTEĞİ NEDİR? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde vatandaşlara sunulan SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri belirli şartlarda yatırılmaktadır. Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Destek olarak verilen ödemelerin güncel miktarı 3 bin 708 TL’dir.  


SED ödemeleri muhtaç çocuklar için bakan yakınlarına ya da ailesine verilmektedir. Koruyucu ailelere de verilen SED ödemelerinde amaç çocuğun temel ihtiyaçlarının sağlanmasıdır. SED ödemesi yapılan çocuklara 18 yaşını doldurmalarından sonra aile yanından ayrılmaları halinde de ödeme eğitimlerinin, meslek öğrenmek için kurs ve benzeri katılımlarının sağlanması için sürdürülmektedir.  


SED ÖDEMELERİNE ZAM YAPILDI 


Her sene maaşlara gelen zamlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vatandaşlara çeşitli sebeplerle sağladığı sosyal yardımlara da zam yapılmaktadır. Bunlardan birisi olan SED ödemeleri de yüzde 30 zam ile 3.708 TL’ye yükseldi.  


SED BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR? 


Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinden faydalanmak isteyen ve şartları taşıyan vatandaşlar için başvurular hem e-Devlet sistemi üzerinden hem de Sosyal Hizmet Müdürlükleri vasıtası ile alınabilmektedir. Gereken belgeler başında T.C. kimlik, sağlık raporu, meslek kursuna başlandığını gösteren belge ya da öğrenci belgesidir.  


SED başvurusundan yararlanabilecekler öncelikle bakıma muhtaç olan çocuklardır. Sosyal hizmet kuruluşlarından ailelere ya da yakınlarına veya koruyucu aileye giden çocuklar için 2023 yılında 3 bin 708 TL ödemeler yatmaktadır. 

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