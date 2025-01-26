15.9 milyon SSk'lı emekliye müjde; Yarın ve 27-28 Ocak’ta hesaplarda

Ocak ayında yapılan düzenlemelerle, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflendi. En düşük emekli maaşının artırılması ve maaşlara yapılan zamlar, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak Ayı Ödemeleri

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına bağlı olarak %15,75 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi.

Maaş ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor:

Sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Bu takvim doğrultusunda, emekliler zamlı maaşlarını belirtilen tarihlerde hesaplarında görebilecekler.

Şubat Ayında Fark Ödemeleri

Ocak ayında yapılan maaş artışlarının ardından, Şubat ayında emeklilere fark ödemeleri yapılacak. Yeni yasa taslağının komisyondan geçmesinin ardından, emekli maaş farkları Şubat ayı başında hesaplara yatırılacak. Bu ödemeler, emekliler için ek bir destek sağlayacak.

Temmuz Ayında Yeni Zam Beklentisi

2025 yılının Temmuz ayında, memur emeklileri için yeni bir maaş artışı planlanıyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam oranı, 3 Temmuz’da belirlenecek. Bu artış, emekliler için önemli bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Şubat ayında yapılacak maaş fark ödemeleri de emekliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Temmuz ayında yeni bir maaş artışı yapılacak olması ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde daha net olması bekleniyor.

Kaynak: Gazeteoku.com