15.8 milyon emekliye ek ödeme geliyor!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un açıklamaları, milyonlarca emekliyi sevindirecek gibi görünüyor.

Ek Ödeme Detayları Açıklandı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada SSK, Bağ-Kur ve 4C kapsamında emekli olanlara yönelik ek ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu. Erdursun, ek ödemenin hem miktarını hem de tarihini netleştirdi.

Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Erdursun’a göre, emeklilere yapılacak ek ödeme tutarları en düşük 5 bin TL ile en fazla 10 bin TL arasında değişecek. Bu ödemelerin Aralık ayında gerçekleştirileceği belirtildi. Uzman, ek ödemenin kesinleştiğini ve ödemelerin en geç Aralık ayında emeklilerin hesaplarına yatırılmasını beklediklerini ifade etti.

Enflasyonun Etkisi ve Zam Oranları

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine %19,31 oranında ara zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oran %24,73 olarak gerçekleşti. Artan enflasyon oranları nedeniyle Temmuz zammının erime yaşadığı ve ek ödeme beklentisinin bu nedenle yükseldiği belirtildi.

Torba Yasayla Artan Emekli Maaşları

Torba yasa kapsamında emekli maaşlarında yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor.

Emekliler Sevindirici Haberi Bekliyor

Milyonlarca emeklinin umutla beklediği ek ödeme haberi, SGK uzmanından gelen açıklamalarla ışık aldı. Ek ödeme yapılmasının yanı sıra, maaş artışlarının devam etmesi emekliler tarafından büyük bir sevinçle karşılanacak gibi görünüyor.