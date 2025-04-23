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15.7 milyon SGK BAĞKUR'lu emekliye geldi; 24-28 Nisan önemli tarihler

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için Nisan 2025 maaş ödeme tarihleri belli oldu. Emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde maaşlarını alacak. İşte gün gün ödeme takvimi ve son dakika maaş zammı beklentisi...

15.7 milyon SGK BAĞKUR'lu emekliye geldi; 24-28 Nisan önemli tarihler

SSK emeklileri Nisan 2025 maaşlarını 17-21 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Nisan tarihleri arasında tahsis numaralarının son hanesine göre alacak. Emekli maaşlarına ilişkin Nisan zammı beklentisi de devam ediyor.

📈 Emekli Maaşlarında Temmuz Zammı

Ocak ayında yapılan ilk maaş zammının ardından gözler şimdi de Temmuz ayına çevrildi. Enflasyon rakamlarının etkisiyle yeni bir ek zam ya da en düşük maaşın yeniden güncellenmesi beklentisi doğdu.

15.7 milyon SGK BAĞKUR'lu emekliye geldi; 24-28 Nisan önemli tarihler444

Zamda Geri Sayım Başladı: İlk 3 Ay Netleşti

Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı için kritik süreç başladı. İlk üç aylık enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan bu dönemde toplam enflasyon oranı %10,06 olarak kesinleşti.

Bu oran, hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarında belirleyici olacak ilk basamak olarak öne çıkıyor.

15.7 milyon SGK BAĞKUR'lu emekliye geldi; 24-28 Nisan önemli tarihler444

🔮 Merkez Bankası Tahminlerine Göre 6 Aylık Enflasyon Ne Olacak?

Temmuz zammı için esas belirleyici olan 6 aylık toplam enflasyon, önümüzdeki üç ayın verileriyle birlikte netleşecek. Merkez Bankası’nın “Piyasa Katılımcıları Anketi”ne göre bu üç ay için enflasyon beklentileri şu şekilde:

Nisan: %3,07

Mayıs: %2,20

Haziran: %1,70

Bu tahminler gerçekleşirse, Ocak-Haziran dönemi için toplam 6 aylık enflasyon oranı %17,91 olacak.

📌 Temmuz 2025’te Kim Ne Kadar Zam Alacak?

Eğer enflasyon beklentileri tutarsa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan %17,91 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ocak ayında %15’lik toplu sözleşme zammı uygulandığı için Temmuz’da yalnızca fark oranı kadar ek artış olacak.

Not: Memurların Temmuz zammı, 6 aylık enflasyonun %15’i aşan kısmı kadar hesaplanıyor. Eğer 17,91 tahmini gerçekleşirse memurlar için %2,91 enflasyon farkı oluşacak. Ayrıca buna ek Temmuz ayı toplu sözleşme zammı da eklenecek.

Kaynak: Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

Hazırlayan: Gazeteoku.com

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