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15.000 TL devlet yardımı bayramda emekliye yatıyor! 4A 4B 4C’li EYT'li tüm emeklilere büyük jest

Bayramda emeklinin maaş hesabına 15.000 TL devlet yardımı yatıyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li fark etmez tüm emekliler ödemeden faydalanıyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz 15.000 TL'nin detayları haberimizde…

15.000 TL devlet yardımı bayramda emekliye yatıyor! 4A 4B 4C’li EYT'li tüm emeklilere büyük jest

Ramazan Bayramı öncesi emekliye bomba bir Müjde daha geldi. Maaş zammı ikramiye zam mı derken emeklinin cebine karşılıksız ve geri ödemesiz 15.000 TL devlet yardımı girecek nokta Ramazan Bayramında devlet yardımı emeklinin hesabına takır takır ödenecek. Yardım parası almak isteyen emekliler e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Bayrama birkaç gün kala vakit kaybetmeden T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaparak başvurunuzu yapın. Emekliye 15.000 TL devlet yardımı tamamen karşılıksız geri ödemesiz ve maaşa ek olarak yapılacak. Ramazan Bayramı'nda rahat nefes almak için bu fırsat kaçmaz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bayram öncesi milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek güzel haber verildi. Emekli maaşı alan herkese devlet yardımı veriliyor. 4A 4B 4c'li ve EYT'li fark etmiyor. Sadece başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru yapan emekliye maaşı 15.000 TL bayram yardımı parası Ramazan Bayramı'nda ödenecek. Milyonlarca emekli bu yardım sayesinde bayramda rahat nefes alma fırsatını elde edecek. Emekliye ek ödeme aile Bakanlığı tarafından PTT üzerinden ya da mevcut Ziraat Bankası hesabı üzerinden yapılacak. Şart yok koşul yok Tamamen devlet yardımı olarak bu ödeme hesaplara yatacak. Emekliye 15 bin TL devlet yardımı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor…

BAYRAMDA EMEKLİYE 15.000 TL ÖDEME

Emekliye bayram müjdelerinin arkası kesilmiyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan emekliler için devlet bayram yardımı başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre T.C kimlik no ve şifreleri ile e-devlet üzerinden giriş yapan emeklilere tam 15.000 TL yardım parası ödenecek. Ramazan Bayramı'nda Yardım almak isteyen emeklilerin e-Devlet'ten başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru işlemleri ile ilgili de aile Bakanlığı Tüm detayları tek tek anlattı. SSK Bağkur memur emeklisi ya da EYT'li fark etmez emekli maaşı alan herkes başvuru yapabiliyor. Eğer 7500 TL ve üstü maaş alan bir emekliyseniz devletten Bayram yardımını kolaylıkla alabilirsiniz. Bayram yardımı şartları belli.

EMEKLİYE TEK ŞARTLA ÖDEME YAPILIYOR

Emekliye bayram yardımı ödemesinin tek bir şartı bulunuyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması bayram yardımı almak için yeterli oluyor. Bu şarta uygun olan emekliler başvuru işlemlerini e-devlet'ten yapabilecekleri gibi bugün ve yarın T.C kimlik kartı ile birlikte SYDV'lere giderek de yapabiliyor. Tek şart koşullara uygun olmak Bunun dışında herhangi bir ek Kurşun bulunmuyor yardım parası emekliye karşılıksız ve geri ödemesiz yapılıyor. Milyonlarca emekli ödemeden faydalanabiliyor ödeme işlemleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşiyor. Ramazan Bayramı'nda rahat bir nefes almak isteyen emekliler aile Bakanlığının bu jestini kaçırmasın. Ancak başvuru için sadece iki gün süreniz var O sebeple acele etmekte yarar olacaktır.

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