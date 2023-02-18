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15 yaşından büyük herkese İŞKUR’dan günlük ödeme! 105,78 TL’den 232,71 TL’ye kadar ödemeler hesaplarda

İŞKUR 15 yaşından büyüklere günlük ödeme yapıyor! 105,78 TL’den 232,71 TL’ye varan ödemeler hesaplara yatıyor. İŞKUR günlük ödeme hakkında detaylar...

15 yaşından büyük herkese İŞKUR’dan günlük ödeme! 105,78 TL’den 232,71 TL’ye kadar ödemeler hesaplarda

İŞKUR aracılığıyla vatandaşları destekleyici çeşitli kurs ve programlar sıklıkla düzenleniyor. İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları gibi birçok programdan 15 yaşın üzerindeki vatandaşlar faydalanabiliyor. Programa katılan kişilere ayrıca günlük yapılacak ödemelerde merak konusu. Hem iş bulma imkanı hem cep harçlığı alma imkanı İŞKUR programları kapsamında mümkün oluyor. Peki, İŞKUR ödemeleri ne kadar yapıyor? İŞKUR ödeme alma şartları nedir? İşte İŞKUR ödeme ile ilgili tüm detaylar... 


İŞKUR, iş arayan kaydı oluşturan tüm vatandaşlara günlük 211,55 TL, işsizlik ödeneğinden faydalananlara 105,78 TL, öğrenci statüsünde olanlara 158,66 TL ödemeler yapmaktadır. Bazı meslek grubuna dahil vatandaşlara ise ödemeler daha fazla yapılabilmektedir. Özellikle “Geleceğin mesleği” olarak belirlenen meslek gruplarına dahil olan katılımcılara ise günlük 232,71 TL harçlık yatırılmaktadır.  


İŞKUR Meslek Edindirme Kursları başvurusu 


Tüm Türkiye’de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri üzerinden veyahut İŞKUR resmi internet adresinden İŞKUR Meslek Edindirme Kursları için başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Başvuran kişilerin sonuçlarının açıklanması ve kursa kabul edilmelerinin akabinde ödemeler yatmaya başlamaktadır. Kurs boyunca ücretsiz mesleki eğitim kursu almak ve meslek sahibi olma fırsatına kavuşmaya ek olarak aylık maaş alır gibi ödemeler alma imkanı vatandaşlara bu kurslar sayesinde verilmektedir. 

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15 yaşından büyük herkese İŞKUR’dan günlük ödeme! 105,78 TL’den 232,71 TL’ye kadar ödemeler hesaplarda 15 yaşından büyük herkese İŞKUR’dan günlük ödeme! 105,78 TL’den 232,71 TL’ye kadar ödemeler hesaplarda
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