1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız

2025 yılı itibariyle İstanbul'da kentsel dönüşüme giren konut sahipleri ve kiracılar için verilen kira yardımı 8 bin TL'ye yükselecek. Bu düzenleme, büyükşehirde yaşayan ve evleri riskli bina statüsünde bulunan vatandaşlar için ciddi bir mali destek sağlayacak.

Resmi Açıklama ve Yeni Destek Miktarları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'da 5 bin 500 TL olan kira yardımının 8 bin TL'ye çıkarıldığını belirtti. Üstelik, bu destek yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadı. Şu illerde de kira yardım oranları arttırıldı:

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 6 bin 500 TL

Büyükşehirler: 5 bin 500 TL

Diğer iller: 4 bin 500 TL

Bu yeni destek rakamları, riskli yapı statüsünde bulunan konut sahipleri ve kiracılar için mali yüklenmeleri azaltmayı amaçlıyor.

Kira Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların belirli kriterleri taşıması gerekiyor:

Binanın riskli yapı raporuna sahip olması

Tapu sahibi veya kiracı olunması

Başvurunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığıyla yapılması

Destek süreleri ise şu şekilde belirlendi:

Riskli yapılarda 18 ay

Riskli ve rezerv alanlarda 48 aya kadar

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvuru yapmak isteyenlerin ilk adım olarak binalarının riskli yapı kapsamında olduğunu belgelemeleri gerekiyor. Daha sonra, gerekli belgelerle birlikte çevre ve şehircilik il müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

Kaynak: Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için Resmî Gazete ve Bakanlığın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.csb.gov.tr