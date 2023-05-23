15 milyon emekliye müjdeler geldi: Zam oranları az önce açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarını yapmayacağını ve deprem bölgelerini ziyaret edeceğini Geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı bugün Malatya'da konuştu. Binlerce vatandaşın toplandığı alanda emekliye müjdeli haberleri veren Cumhurbaşkanı Erdoğan zam duyurusu da yaptı. Emekli maaşlarına rekor zam geliyor milyonlarca emekli için Müjde açıklandı. 15 milyon emeklinin yüzünü güldürecek yeni zam haberi ve detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı "Malet Geçici Konaklama Merkezi"nde gündeme ilişkin konuşma yaptı.

"BİLİYORSUNUZ KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR"

"Pazara hazır mıyız? Bak yalnız unutmayın, pazara kadar değil haa mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Bayanlar... Kalenin içinde onlar var. Gençler... Bütün muhataplarınızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Çok çalışıyoruz. Pazar gününün akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz. 14 Mayıs'ta da Malatya bir kez daha dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı, terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Malatyalı, insanımızı Alevi, Sünni, Kürt, Türk diyerek bölmeye çalışanlara dur dedi.

BU RAKAMI YUKARI ÇIKARMANIN HESABI İÇİNDEYİZ

Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşın sorununu çözdük. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz.