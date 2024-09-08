GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
SON DAKİKA Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek

son dakika: 15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek

15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek

Son günlerde 15 milyon emekli için sevindirici bir haber Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Emeklilere 10 bin TL ödenecek müjdesi büyük bir heyecan yarattı. Özellikle Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu yapmak isteyen emekliler için süreç oldukça merak konusu oldu. Bu ek ödeme fırsatından yararlanmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası aracılığıyla uygun koşullarda kredi kullanma imkânına sahip olacaklar. Peki, bu ödeme ve kredi başvurusu nasıl yapılacak? Tüm detaylar makalemizde.

Cumhurbaşkanı’nın duyurduğu bu haberle birlikte, 15 milyon emekliye ek ödeme yapılacağı netleşti. 10 bin TL ödenecek olması, emeklilerin hem ekonomik anlamda rahatlamasına hem de birikmiş ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak. Ek ödeme kapsamında Ziraat Bankası da devreye girerek, uygun kredi seçenekleri sunarak emeklilere finansman desteği sağlayacak.

Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu yapmak oldukça basit bir süreçle gerçekleşiyor. Banka, emekliler için özel olarak hazırladığı kredi paketleriyle düşük faiz oranları ve uygun ödeme planları sunuyor. Başvuru yapmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden de başvuru yapmak mümkün. Başvuru süreci hızla tamamlanırken, gerekli şartları taşıyan emeklilere kredi onayı kısa sürede veriliyor.

Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu ile birlikte, emeklilere özel ödeme kolaylıkları da sunuluyor. Banka, emeklilerin maaşlarına göre düzenlenmiş ödeme planları hazırlayarak, düşük faiz oranları ile geri ödeme sürecini kolaylaştırıyor. Bu sayede emekliler, hem 10 bin TL ek ödemeden faydalanacak hem de bu ödemeyi ihtiyaçlarına göre kullanabilecekler.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi
Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek
TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek! TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
SON HABERLER
AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak! AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak!
50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek! 50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek!
İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor! İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor!
Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak
Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek! Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek 15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek