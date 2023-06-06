15 milyon emekliye bayram sürpriz! EYT ile emekli olan yeni emeklileri de ilgilendiriyor

Yeni hükümet ve milletvekilleri yeni dönem ile birlikte masalarda bekleyen konular hakkında çalışılmaya başladı. Merakla beklenen konulardan biride emeklilerin zam talepleri. Temmuz ayında açıklanacağı duyurulan zam oranı için öncelikle son 5 aydaki enflasyon artışını netleştirerek emekli maaşlarına yansıtılacak. Ayrıca Temmuz ayının başında, 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı hariç SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zamları da belirlenecek.

Zam hesaplamaları yapılırken, SGK ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı hariç doğrudan enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerinin maaşları ise enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı da eklenerek artacak. Ayrıca refah payı, emekli maaşlarının tamamını yükseltecek bir etkisi olacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ve ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda, 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 aralığında olması bekleniyor. Ancak refah payı da göz önünde bulundurulduğunda, yılın ilk 6 ayında kamu işçilerine verilen yüzde 45’lik zam oranı da masada değerlendirilecek.

Bayrama yaklaştığımız şu günlerde bayram ikramiyesi konusu da merakla beklenen konulardan. Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi tutarı 1.100 Türk Lirası’ndan yüzde 82 artışla 2.000 Türk Lirası’na çıkartılmıştı. Kurban bayramında ise bayram ikramiyesinin 2.500-3.000 Türk Lirası aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda, bayram ikramiyesinde yüzde 50’lik bir zam gerçekleştirilmiş olacak ve 2023 yılı içindeki zam oranı yaklaşık olarak yüzde 173 olacak.