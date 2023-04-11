15 milyon emekliye aylık 1250 TL devlet yardımı! Temmuz'a kadar devam edecek

Aile Bakanlığının yeni yardım müjdesi emeklilere yönelik oldu. Gerekli şartları taşıyan emekliler başvuru yapmaları durumunda bakanlıktan tamı tamına 15.000 TL'lik destek ödemesi alabilecek. Aile Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre emekliler için başvuru ekranı da açıldı. Hemen başvuru yapanlara ödemeleri bayramdan önce yatacak. Geçim sıkıntısı yaşayan 15 milyon emekli vatandaş bu ödeme ile birlikte artık rahat bir nefes alma şansına da sahip olacak. Emeklileri 15000 TL yardım için başvuru şartları haberimizde…

15 milyona yakın emekli vatandaşa devletten yeni yardım müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile yardımı ödeme kapsamı genişletildi. Başvuru yapan emekliler de artık devlet yardımı alma imkanına sahip olacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ayrımı da yok. Tüm emekliler tek bir Kriter doğrultusunda başvuru yapabilecek. Emekliye sosyal yardım vermeye hazırlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını da duyurdu. O şartı yerine getiren emekliler tek seferde 15.000 TL ya da aylık 1250 TL sosyal yardım alabilir. Emekliye devlet yardımı şartları ve detaylar haberimizde…

TÜM EMEKLİLERE DEVLETTEN AİLE YARDIMI VERİLECEK

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan aile yardımı ödemelerinin kapsamı geçtiğimiz yıl Kasım ayında genişlemişti. Emekliler de artık aile yardımı almak için başvuru yapabiliyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması halinde devlet emeklilere de yardım imkanı sağlıyor. Yani Türkiye Aile Destek paketi kapsamında geliri olsa bile emekliler de destek ödemesi alma hakkına sahip oluyor. Emeklilerin emekli maaşından başka gelir yoksa bu ödeme için başvuru yaparak devletten nakit destek alabiliyor.

15.000 TL YARDIM PTT'DEN ÖDENİYOR

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren devlet yardımı PTT üzerinden ödeniyor. Emekliler dilerse aylık 1250 TL olarak dilerse de 15.000 TL tek sefere mahsus olarak yardım ödemesi alabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu destek ödemesi 12 ay devam ediyor. Elbette ödemenin kriterlerine uygun olmak koşuluyla yardım veriliyor. Yani gelir kriterine giren emekliler ile Bakanlığı'na başvuru yaparak yardım parası alabiliyor. Başvurularınızı isterseniz İnternet ortamında e-devlet kapısı üzerinden yapabilir isterseniz de aile Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına bizzat müracaat edebilirsiniz.