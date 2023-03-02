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15 Mart’a kadar Migros fırsatlarını kaçırmayın! Kuru gıdalarda büyük indirim! Üstüne üstlük kırmızı ette %10 indirim! Ayçiçek yağı yalnızca 139 TL!

15 Mart’a kadar Migros fırsatlarını kaçırmayın! Yapacağınız alışverişlerde kuru gıdada dev indirim! Üstüne kırmızı ette %10 indirim! Ayçiçek yağı ise yalnızca 139 TL! İşte Migros 2-15 Mart broşür fırsatları...

15 Mart’a kadar Migros fırsatlarını kaçırmayın! Kuru gıdalarda büyük indirim! Üstüne üstlük kırmızı ette %10 indirim! Ayçiçek yağı yalnızca 139 TL!

2-15 Mart Migros broşür fırsatları akıl alacak gibi değil! Vatandaşlar bu haftadan itibare dolaplarını artık doldurabilecek. Evlere bol bol kırmızı et, kuru baklagiller, ayçiçek yağı ve daha birçok ürün doldurulacak. Migros’ta evinizi için istenen her ürün büyük indirimli fırsatlarla 2 – 15 Mart Migros broşür fırsatında geldi. Migros’un flaş kampanyasında kivi, bulgur, pirinç, ayçiçek yağı, et ve tavuk, badem, pastırma, peynir, salça, sucuk, turşu gibi yüzlerce üründe dev indirimler vatandaşları bekliyor. İşte, 2 – 15 Mart 2023 Migros indirimleri... 


2 – 15 Mart Migros’un Misroskop’u ile fırsatlar yayımlanmış oldu. 2 – 15 Mart Migros indirim listesi belli oldu. Özellikle bu hafta marketlerde çok pahalı hale gelen ayçiçek yağında dev indirim var. Yalnızca 139,90 TL’ye evinize alabilirsiniz. Diğer ürünlerde dev fırsatlar da sizleri bekliyor. Şampuandan salçaya, meyveden ete, bulgurdan süte varana kadar birçok üründe büyük indirimler yapıldı. Dolapları bu hafta Migros dolduracak ve eksik bir ihtiyacınızı bırakmayacak. İşte beklenen indirimlerle 2 – 15 Mart Migros indirim broşürü fırsatları... 


2 – 15 Mart Migros indirim broşürü  


Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden birisi olan ve Türkiye’nin her yerinde bulunan Migros, et ve tavuk ürünlerinden, kuru gıdaya, salçadan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe 15 Mart’a kadar dev indirimler yaptı. İşte tüm Migros broşürü ile indirimli ürünlerin listesi... 

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