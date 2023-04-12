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15 gün sonra 700 bin işçi ikramiyeleri alıyor! İşçi toplu sözleşmesinden sonra memur da etkilenecek

15 gün sonra 700 bin işçi ikramiyeleri alıyor! İşçi toplu sözleşmesinden sonra memur toplu sözleşmesi de etkilenecek. İşte tüm detayları haberimizde...

15 gün sonra 700 bin işçi ikramiyeleri alıyor! İşçi toplu sözleşmesinden sonra memur da etkilenecek

Kamu işçileri için kritik süreç devam ediyor. 2 senelik zam oranının söyleneceği toplu iş sözleşmesine dair görüşmeler sürüyor. Ayrıca 13 günlük ikramiyeler de yatırılacak. Yapılan görüşmelerde taban ücret ile yüzdelik zammın ne kadar olacağı ana noktalar. Buna dair Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Binlerce kamu işçisi için beğenilecek bir sözleşme yapılacak.” ifadelerine yer verdi. Yapılacak kamu işçilerine dair sözleşme memurların sözleşmesine de etki edecek. 


700 bin kamu işçisine yönelik görüşülen toplu sözleşmede son adımlar atılıyor ve anlaşmaya varıldığı biliniyor. 15 gün içinde tamamlanması söz konusu. Bu sözleşmenin ardından memurlarda olduğu gibi işçiler de Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ikramiyelerine kavuşabilecekler.  


“BİNLERCE KAMU ÇALIŞANI MEMNUN KALACAK”  


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kömür işletmeleri, hastaneler, santraller, il özel idareleri, karayolları, demiryolları, üniversitelerde görevini yapan binlerce kamu işçisinin memnun kalacağı bir sözleşme olacağından bahsetti. 


15.000 TL MAAŞ KAMU İŞÇİSİNE  


15 gün içinde tamamlanacağı belirtilen 700 bin işçinin toplu sözleşmesiyle beraber 15 bin TL’ye maaş artışı olacağı da belirtiliyor. Refah payının katılması noktasında baskı sürdürülürken, TÜHİS’in yaptığı teklif ise 11.500 TL civarındaydı. 


BELEDİYE İŞÇİSİNE ÖDEME 


Nisan ayı bitmeden neticeye bağlanması beklenen düzenlemeyle ayrıca il özel idare şirketlerinde ve belediyelerde çalışan kamu işçilerine ikramiye ödemesi talebi de var. Brüt maaş üstünden ikramiye 52 günlük olarak hesaplanmaktadır. Bu da 2023 için en az 2 bin 169 TL, en fazla ise 8 bin 233 TL demektir. 


MEMURA ETKİSİ OLACAK 


700 bin kamu işçisine yönelik toplu iş sözleşmesinin ardından görüşülecek olan memur toplu sözleşmesinin de çerçeveleri bu sonuca göre kendisini gösterecektir. 2 senelik, yani 2024 ve 2025 için alınacak 8 farklı zam ile sosyal hak ve mali haklarda daha iyi kararlar alınması beklenen toplu sözleşme için de bir adım olacak. 

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