15 bin TL yardım başvurusu başladı! Dar gelirli, asgari ücretli, emekli fark etmez, herkese veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişilere sosyal yardım ödemeleri 2023 yılında zamlı olarak devam ediyor. Bakanlık artık dar gelirli kişilerin yanı sıra geçinmekte güçlük çeken Asgari ücretli ve emekliler için de sosyal yardım veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek başvuruları için ekran açıldı. Başvuru yapanlar 15.000 TL'ye kadar nakliye yardım alma hakkına sahip olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardım ve destek ödemeleri ile ilgili her şey haberimizde…

Aile Bakanlığı mart ayı sosyal yardım ödemeleri başladı. Hala başvuru yapmayanlar için de başvuru ekranı açıldı. Dar gelirli ihtiyaç sahibi emekli ve Asgari ücretli çalışanlar başvuru yapmaları halinde 15.000 TL'ye kadar sosyal yardım ödemesi alma hakkına sahip olacak. Peki aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler aile Bakanlığından sosyal yardım alabilir?

AİLE BAKANLIĞI YARDIM BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Aile destek yardımı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında milyonlarca kişiyi kapsayacak şekilde başlamış Daha sonrasında da bu kapsam genişlemişti. Önce dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için 12 aylık süre zarfında başlayan aile yardımı şimdi emekliler ve asgari ücretlilere de veriliyor.

Hane içindeki kişi başına düşen gelir üzerinden yapılan Türkiye aile destek yardımı ödemeleri 4 farklı gelir grubu için sağlanıyor. Aile Destek yardımından yararlanabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şarta uygun olan kişiler 12 ay boyunca düzenli olarak yardım fırsatı yakalıyor.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Aile Destek programı kapsamında verilen aile yardımı başvuruları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 18 yaşından büyük olan hane İçinden bir kişi destek başvurusunu doğrudan yapabiliyor. Ödemeler hane başına verildiği için her haneden sadece bir kişinin başvuru yapması yeterli oluyor. Yani hane içinden kişilerin T.C kimlik kartı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gitmesi ya da doğrudan e-devlet üzerinden T.C kimlik no ve şifreleri ile başvuru yapmaları yeterli. Başvurular hızlı bir şekilde değerlendirmeye alınıyor ve 10 gün içinde de başvuru sonucu iletiliyor.

2023 AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Aile yardımı 2023 yılında hane içinde kişi başına düşen gelire göre veriliyor. Gelir aralığına göre verilen yardımlar şu şekilde:

450 TL ve altı olması durumunda 1.250 TL destek,

450 TL üzeri ve 911,15 TL altı olması durumunda 1.100 TL destek,

911,15 TL üzeri ve 1.372,30 TL olması durumunda 950 TL destek,

1.372,30 TL ve 2.385,69 TL'den az olması durumunda 850 lira destek.

Aile destek paketi yardımı imkanından faydalanmak isteyenler başvuru yaptıktan sonra 12 ay boyunca düzenli ödeme alabiliyor. Aynı zamanda Anaokulu ya da Anasınıfına giden çocuğu olan hanelere çocuk destek bileşeni olarak da 350 ile 650 TL arasında nakdi yardım veriliyor.