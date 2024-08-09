15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!

Son dönemde bankalar, faiz oranlarını peş peşe duyururken, 30 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 36 ay vadeli ödeme planları da merak konusu oldu. Faiz oranları, kredi başvurusunda bulunan kişilerin gelir durumuna ve kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 30 bin TL'lik kredi için hangi banka, ne kadar aylık taksit sunuyor? İşte, güncel faiz oranları ve aylık ödeme planlarıyla 8 bankanın teklifleri:

ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

ON Bankası, avantajlı dijital ihtiyaç kredisi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Faiz oranı %3,69 olarak belirlenen bu kredi için, aylık taksit tutarı 1.766,02 TL. Toplam ödeme ise 63.576,72 TL olarak hesaplanıyor. Bu oran, dijital bankacılığı tercih edenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

CEPTETEB Hoş Geldin Kampanyası

CEPTETEB, yeni müşterilere özel "Hoş Geldin Kampanyası" ile öne çıkıyor. Faiz oranı %3,74 olarak belirlenen bu kampanya kapsamında, aylık taksit 1.781,01 TL. Toplam ödeme tutarı ise 64.288,86 TL olarak hesaplanmış durumda. TEB - Türk Ekonomi Bankası da benzer koşullarla müşterilerine bu kampanyayı sunuyor.

QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel

QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel bir kredi kampanyası sunuyor. Faiz oranı %3,94 olarak belirlenen bu kredi için, aylık taksit 1.841,54 TL. Toplam geri ödeme ise 66.467,94 TL olarak belirlenmiş. Yeni müşteri kazanımına yönelik bu kampanya, nispeten düşük faiz oranı ile öne çıkıyor.

Garanti BBVA Yaz Kredisi

Garanti BBVA'nın sunduğu yaz kredisi kampanyasında, faiz oranı %4,14 olarak belirlenmiş durumda. Bu kredi için aylık taksit 1.902,88 TL. Toplam geri ödeme ise 68.676,18 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredi seçeneği, yaz aylarında nakit ihtiyacı olanlar için uygun bir alternatif olabilir.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

İş Bankası, %4,15 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kampanya kapsamında aylık taksit 1.905,97 TL. Toplam ödeme ise 68.787,42 TL olarak belirlenmiş. İş Bankası'nın sunduğu bu kredi, diğer bankalara kıyasla orta düzey bir faiz oranı ile dikkat çekiyor.

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

Akbank, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasıyla müşterilerine esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Faiz oranı %4,17 olan bu kredide, aylık taksit 1.912,16 TL. Toplam ödeme ise 69.010,26 TL olarak hesaplanıyor. Erteleme avantajı sunan bu kredi, ödeme planını esnetmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.

Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı

Vakıf Katılım, faiz yerine kâr payı uygulayan bir finansman modeli sunuyor. Kâr payı oranı %4,29 olan bu finansman için aylık taksit 1.949,42 TL. Toplam ödeme ise 70.329,12 TL olarak belirlenmiş durumda. İslami finans ilkelerine uygun bir model arayanlar için bu finansman önemli bir seçenek olabilir.

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Yapı Kredi, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasında faiz oranı %4,39 olarak belirlenmiş. Aylık taksit tutarı 1.980,68 TL. Toplam geri ödeme ise 71.476,98 TL olarak hesaplanıyor. Yüksek faiz oranı nedeniyle geri ödeme tutarı diğer bankalara göre biraz daha yüksek.

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Ziraat Bankası, tüketici kredisi kapsamında %4,54 faiz oranı sunuyor. Bu oran ile 30 bin TL tutarındaki kredi için aylık taksit 2.027,94 TL olarak hesaplanmış durumda. Toplam geri ödeme tutarı ise 73.155,84 TL. Ziraat Bankası, nispeten uygun faiz oranı ile dikkat çekiyor.

VakıfBank İhtiyaç Kredisi

VakıfBank, ihtiyaç kredisi kullanacak müşterilerine %4,95 faiz oranı sunuyor. Bu kredi için aylık taksit tutarı 2.159,19 TL. Toplam ödeme ise 77.880,84 TL olarak belirlenmiş. VakıfBank'ın sunduğu bu oran, sektördeki diğer bankalarla karşılaştırıldığında orta düzeyde yer alıyor.

ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

ICBC Bank Turkey, hesaplı kredi adı altında %4,99 faiz oranı sunuyor. Bu oran ile 30 bin TL kredi için aylık taksit 2.172,15 TL. Toplam geri ödeme tutarı ise 78.369,90 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredi, düşük faiz oranı arayanlar için cazip bir seçenek olabilir.

Anadolubank İhtiyaç Kredisi

Anadolubank, ihtiyaç kredisi kapsamında yine %4,99 faiz oranı sunuyor. Bu oranla aylık taksit 2.172,15 TL olarak belirlenmiş. Toplam ödeme tutarı ise 78.197,40 TL. Anadolubank, ICBC Bank Turkey ile benzer koşullar sunarak rekabetçi bir teklif sunuyor.

Halkbank Hızlı Kredi

Halkbank, hızlı kredi kampanyasında %5,25 faiz oranı sunuyor. Bu oranla aylık taksit 2.257,07 TL olarak belirlenmiş. Toplam geri ödeme ise 81.427,02 TL. Halkbank'ın sunduğu bu kredi, diğer bankalara göre biraz daha yüksek bir faiz oranına sahip.

HSBC İhtiyaç Kredisi

HSBC, ihtiyaç kredisi kapsamında %5,49 faiz oranı sunuyor. Bu oran ile aylık taksit 2.336,41 TL. Toplam ödeme tutarı ise 84.283,26 TL olarak hesaplanmış. HSBC, nispeten yüksek faiz oranı ile dikkat çekiyor.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Şekerbank, ihtiyaç kredisi teklifinde en yüksek faiz oranını sunuyor. %6,09 faiz oranı ile bu kredi için aylık taksit 2.538,54 TL olarak belirlenmiş. Toplam geri ödeme tutarı ise 91.559,94 TL. Şekerbank, yüksek faiz oranı nedeniyle toplam ödeme tutarında diğer bankalara göre daha yüksek bir meblağ sunuyor.