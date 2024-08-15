15 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER (2024 AĞUSTOS) TAM LİSTE: Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım parası yattı mı? 15 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER (2024 AĞUSTOS) TAM LİSTE- Bu ay, evde bakım maaşları 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Süreç, 31 Ağustos'a kadar devam edecek ve tüm illerdeki yatırımlar aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Bu bilgi, vatandaşların maaş ödemelerini planlamalarına yardımcı olacak.

Maaş Miktarları ve Zamlı Durum

Şu an için evde bakım maaşı 7,608.77 TL olarak ödenmekte olup, yakın zamanda açıklanan memur zammıyla birlikte bu miktar Temmuz ayı itibariyle 9,077 TL'ye yükseltildi. Bu artış, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurularak yapıldı.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Yöntemleri

Evde bakım maaşı alıp almadığınızı öğrenmek için iki pratik yöntem bulunmaktadır:

SMS ile Sorgulama: Cep telefonunuzdan BAKIYE yazıp 4747'ye gönderdiğinizde, evde bakım maaşınızın hesabınıza yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz. Bu işlem standart bir SMS ücreti karşılığında yapılabilmektedir.

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: e-Devlet portalındaki "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden de maaş bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Bu sayfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında yer almaktadır ve işlem T.C. kimlik numaranız ile şifrenizle gerçekleştirilebilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ