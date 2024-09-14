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15-16-17 Eylül tarihlerinde ek ödemeler emeklilere verilecek! Başvuru yapan emekli hemen alabilir!

Emeklilere verilecek ek ödemeler ile ilgili duyuru yapıldı!

15-16-17 Eylül tarihlerinde ek ödemeler emeklilere verilecek! Başvuru yapan emekli hemen alabilir!

Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, acil ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak 20.000 tl kredi ödemesi alabilecek.

3 kamu bankası tarafından maaş alan müşteriler için devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kredi ödemeleri gerçekleştirileceği gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm bireysel müşterilere 36 ay vadeli uzun vadeler ile emekli kredileri ödenecektir. Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, mobil uygulamalar üzerinden veya internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasında 20.000 tl'ye kadar kredi alacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi hesabına yatırılarak ödemeler gerçekleştirilmektedir. 20.000 TL kredi işlemleriniz için başvurularınızı banka şubeleri üzerinden yaparsanız sadece kimliğinizle birlikte maaş almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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